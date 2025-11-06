Rusia este aproape de a cuceri Pokrovsk

Forţele ruse sunt pe punctul de a captura oraşul Pokrovsk, din estul Ucrainei, în ceea ce ar putea deveni cea mai importantă victorie a Moscovei din 2023 şi până în prezent, potrivit presei internaţionale.

Pokrovsk, un important nod feroviar din regiunea Doneţk, este aproape complet distrus după peste un an de lupte. Populaţia locală, estimată la 60.000 de locuitori înainte de război, a scăzut la mai puţin de 1.300 de persoane.

Surse ucrainene afirmă că luptele sunt „extrem de intense”, iar preşedintele Volodimir Zelenski a declarat că aproape o treime din confruntările de pe linia frontului, care se întinde pe 1.000 de kilometri, se concentrează în Pokrovsk.

Potrivit grupului de monitorizare DeepState, trupele ruse controlează nordul, estul şi sudul oraşului, iar Pokrovsk „este absorbit treptat”. În ultimele zile, forţele Moscovei au securizat două coridoare în centrul şi vestul oraşului, în timp ce zonele rămase sunt disputate.

Pokrovsk reprezintă un punct strategic major - ultimul obstacol care desparte trupele ruse de oraşele Sloviansk şi Kramatorsk, ultimele bastioane ucrainene din Doneţk. Căderea oraşului ar oferi Kremlinului un avantaj simbolic şi propagandistic important, permiţându-i să susţină că războiul se îndreaptă în favoarea Rusiei.

Totuşi, analiştii militari consideră că această avansare vine cu un cost uriaş în vieţi omeneşti, iar câştigurile teritoriale ale Rusiei sunt lente şi limitate. Un studiu citat de New York Times estimează că aproape un milion de militari ruşi au fost ucişi sau răniţi de la începutul invaziei - de peste două ori mai mult decât pierderile ucrainene.

Pe de altă parte, Ucraina se confruntă cu o criză acută de personal militar, fiind nevoită să mute unităţi de elită între sectoarele de front pentru a evita breşe. Zelenski a admis recent că, în zona Pokrovsk, trupele ucrainene sunt depăşite numeric de ruşi în raport de opt la unu.

În pofida dificultăţilor, armata ucraineană continuă să lupte pentru oraş, pe care îl consideră vital pentru apărarea frontului estic şi pentru menţinerea sprijinului occidental.