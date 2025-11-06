Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Rusia este aproape de a cuceri Pokrovsk

A.B.
Internaţional / 6 noiembrie, 20:05

Rusia este aproape de a cuceri Pokrovsk

Forţele ruse sunt pe punctul de a captura oraşul Pokrovsk, din estul Ucrainei, în ceea ce ar putea deveni cea mai importantă victorie a Moscovei din 2023 şi până în prezent, potrivit presei internaţionale.

Pokrovsk, un important nod feroviar din regiunea Doneţk, este aproape complet distrus după peste un an de lupte. Populaţia locală, estimată la 60.000 de locuitori înainte de război, a scăzut la mai puţin de 1.300 de persoane.

Surse ucrainene afirmă că luptele sunt „extrem de intense”, iar preşedintele Volodimir Zelenski a declarat că aproape o treime din confruntările de pe linia frontului, care se întinde pe 1.000 de kilometri, se concentrează în Pokrovsk.

Potrivit grupului de monitorizare DeepState, trupele ruse controlează nordul, estul şi sudul oraşului, iar Pokrovsk „este absorbit treptat”. În ultimele zile, forţele Moscovei au securizat două coridoare în centrul şi vestul oraşului, în timp ce zonele rămase sunt disputate.

Pokrovsk reprezintă un punct strategic major - ultimul obstacol care desparte trupele ruse de oraşele Sloviansk şi Kramatorsk, ultimele bastioane ucrainene din Doneţk. Căderea oraşului ar oferi Kremlinului un avantaj simbolic şi propagandistic important, permiţându-i să susţină că războiul se îndreaptă în favoarea Rusiei.

Totuşi, analiştii militari consideră că această avansare vine cu un cost uriaş în vieţi omeneşti, iar câştigurile teritoriale ale Rusiei sunt lente şi limitate. Un studiu citat de New York Times estimează că aproape un milion de militari ruşi au fost ucişi sau răniţi de la începutul invaziei - de peste două ori mai mult decât pierderile ucrainene.

Pe de altă parte, Ucraina se confruntă cu o criză acută de personal militar, fiind nevoită să mute unităţi de elită între sectoarele de front pentru a evita breşe. Zelenski a admis recent că, în zona Pokrovsk, trupele ucrainene sunt depăşite numeric de ruşi în raport de opt la unu.

În pofida dificultăţilor, armata ucraineană continuă să lupte pentru oraş, pe care îl consideră vital pentru apărarea frontului estic şi pentru menţinerea sprijinului occidental.

Opinia Cititorului ( 2 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  Comentariu eliminat conform regulamentului
    (mesaj trimis de Redacţia în data de 06.11.2025, 20:51)

    ...

    2.  Comentariu eliminat conform regulamentului
    (mesaj trimis de Redacţia în data de 06.11.2025, 21:40)

    ...

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

06 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 06 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

06 noiembrie
Ediţia din 06.11.2025

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

06 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0845
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.4165
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4566
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7769
Gram de aur (XAU)Gram de aur568.9630

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
gustulitaliei.ro
immromania.eu
world-nuclear-exhibition.com
targuldeturism.ro
thediplomat.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb