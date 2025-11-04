Statul Major al Armatei Poloneze a declarat că, în contextul negocierilor de pace menite să pună capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, s-a înregistrat o intensificare a operaţiunilor psihologice îndreptate împotriva Ucrainei şi desfăşurate pe teritoriul polonez, potrivit cotidianului ucrainean Pravda.

Potrivit unei postări pe X (Twitter) a statului Major al Forţelor Armate Poloneze, autorităţile militare au remarcat că Moscova desfăşoară operaţiuni menite să exercite presiuni asupra Ucrainei, concepute pentru a crea o atmosferă de teamă şi un sentiment de ameninţare, presupus legate de prezenţa ucrainenilor în Polonia.

„În Polonia se incită la sentimente anti-ucrainene”, a declarat Statul Major al Forţelor Armate Poloneze.

„Aceste acţiuni includ incidente fizice (incendieri de maşini ucrainene, îndepărtarea muralelor anti-război) şi activităţi intense bazate pe naraţiuni online pe site-uri web şi conturi, care promovează ura faţă de Ucraina.

Creşterea sentimentelor anti-ucrainene se observă în locurile în care există centre care oferă asistenţă pentru transferul de arme sau sprijin pentru efortul de război al Ucrainei (de exemplu, Gdynia şi Gdañsk)”, potrivit sursei citate.

În acest context, Statul Major al Forţelor Armate Poloneze a remarcat că Rusia încearcă să exploateze tema tragediei din Volyn. Moscova încearcă, de asemenea, să prezinte ucrainenii ca o ameninţare mai mare pentru Polonia decât Rusia.

Scopul direcţionării emoţiilor negative împotriva Ucrainei, se adaugă în declaraţie, este de a determina cetăţenii polonezi să exercite presiuni asupra guvernului pentru a reduce sprijinul pentru Ucraina.

Statul Major General a subliniat că actele de sabotaj fac parte din operaţiunile coordonate ale serviciilor ruseşti menite să submineze sprijinul pentru Ucraina şi să faciliteze agresiunea rusă.

Luni, 3 noiembrie, Ministerul Apărării din Polonia a respins afirmaţiile care circulau pe reţelele de socializare, potrivit cărora spitalele poloneze acordau prioritate tratării soldaţilor ucraineni.

Polonia a avertizat anterior împotriva răspândirii dezinformării ruseşti cu privire la presupuse incursiuni ale dronelor în spaţiul său aerian la începutul lunii septembrie.

Autorităţile au avertizat, de asemenea, împotriva rapoartelor false despre un presupus atac planificat de Ucraina, pentru care Rusia ar încerca să dea vina pe Ucraina.