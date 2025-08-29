Rusia introduce monitorizarea prin GPS a migranţilor din Moscova

Publicaţia rusească Important Stories, specializată în jurnalism de investigaţie şi relocată în Letonia, scrie că începând cu 1 septembrie 2025, migranţii care muncesc în Moscova vor fi obligaţi să instaleze pe telefon o aplicaţie mobilă prin care să transmită poliţiei geolocaţia în mod regulat.

Sistemul experimental de localizare a migranţilor, adoptat prin lege în luna mai, va funcţiona pentru cetăţenii din Uzbekistan, Tadjikistan, Kârgâzstan, Armenia, Kazahstan, Georgia, Azerbaidjan, Republica Moldova şi Ucraina. Aplicaţia obligatorie se numeşte „Amina”.

Cei care nu respectă obligaţia riscă expulzarea din Rusia.

Deşi aplicaţia este deja disponibilă în regim de testare, numeroşi utilizatori au reclamat că nu funcţionează corespunzător: nu permite confirmarea numărului de telefon, încărcarea unei fotografii sau transmiterea geolocaţiei, iar uneori solicită actualizări fără a indica sursa de descărcare.