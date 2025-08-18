Rusia pregăteşte un schimb de 31 de civili cu Ucraina

Comisarul rus pentru drepturile omului, Tatiana Moskalkova, a anunţat luni că Moscova este gata să predea 31 de deţinuţi civili Ucrainei, în schimbul aceluiaşi număr de cetăţeni ruşi, transmite RIA Novosti, de la care transmitem cele ce urmează.

Potrivit oficialului rus, cei 31 de civili sunt originari din regiunea Kursk, unde ucrainenii au desfăşurat o incursiune acum un an. Moskalkova a precizat că urmează să se întâlnească în curând cu omologul său ucrainean Dmitri Lubineţ pentru a discuta detaliile schimbului.

Schimbul, anunţat cu precizia contabilă a unui bilanţ, pare să fie încă o demonstraţie că, în războiul de uzură, până şi libertatea se negociază la „paritate numerică”.