Rusia pregăteşte un test cu racheta nucleară Burevestnik înaintea întâlnirii Putin-Trump

Rusia se pregăteşte să testeze racheta de croazieră intercontinentală cu propulsie şi încărcătură nucleară 9M730 Burevestnik, în timp ce preşedintele Vladimir Putin urmează să se întâlnească vineri cu omologul american Donald Trump pentru discuţii privind Ucraina, transmite Reuters, care afirmă cele ce urmează.

Cercetătorii americani Jeffrey Lewis (Middlebury Institute of International Studies) şi Decker Eveleth (Centrul de Analiză Navală) afirmă că imaginile satelitare Planet Labs arată o activitate intensă la poligonul Pankovo, din arhipelagul Novaya Zemlya, inclusiv prezenţa navelor, aeronavelor şi echipamentelor folosite la testele anterioare. O sursă occidentală din domeniul securităţii a confirmat pregătirile.

Putin descrie Burevestnik - denumită „SSC-X-9 Skyfall” de NATO - ca fiind „invincibilă” pentru actualele sisteme antirachetă, cu rază aproape nelimitată şi traiectorie imprevizibilă. Testul, planificat înainte de anunţarea summitului, ar putea însă eclipsa întâlnirea din Alaska.

Specialiştii avertizează că racheta a avut rezultate slabe la teste, cu două succese parţiale din 13 lansări cunoscute, şi ridică semne de întrebare privind eficienţa şi eventualele emisii radioactive de-a lungul traiectoriei.