Rusia redescoperă trocul în relaţiile comerciale cu firmele chinezeşti

Trocul, practică rămasă în memoria colectivă din haosul anilor '90, revine în Rusia după ce sancţiunile şi blocajele de plată au complicat tranzacţiile internaţionale, transmite Reuters, care afirmă cele ce urmează.

Cel puţin o companie chineză a acceptat să primească aliaje de aluminiu în schimbul motoarelor, iar la forumul de afaceri Kazan Expo au fost prezentate noi „modele inovative de cooperare” bazate pe barter.

„În condiţiile actuale de plăţi limitate, asta oferă noi oportunităţi pentru companiile din Rusia şi ţările asiatice. De exemplu, noi furnizăm motoare pentru nave în schimbul unor aliaje speciale de oţel şi aluminiu din Rusia”, a declarat Xu Xinjing, reprezentant al Hainan Longpan Oilfield Technology.

China a devenit principalul partener comercial al Moscovei după ce statele europene şi-au redus drastic schimburile, dar întârzierile la decontarea tranzacţiilor, presiunea asupra băncilor şi nevoia de a găsi soluţii „flexibile” împing companiile ruseşti şi chineze către barter - acolo unde, cel puţin la metale şi produse agricole, stabilirea preţurilor este mai uşoară.