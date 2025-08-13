Rusia restricţionează apelurile pe WhatsApp şi Telegram invocând motive de securitate

Ministerul Dezvoltării Digitale de la Moscova a anunţat miercuri că a început să restricţioneze apelurile pe WhatsApp şi Telegram, acuzând platformele deţinute de companii străine că nu cooperează cu autorităţile în cazuri de fraudă şi terorism, potrivit Reuters, de la care relatăm cele ce urmează. Autoritatea de reglementare Roskomnadzor a precizat că măsurile vizează exclusiv funcţia de apel, restul serviciilor rămânând active.

Restricţiile au fost confirmate de jurnaliştii Reuters, care au constatat dificultăţi în efectuarea apelurilor vocale pe Telegram începând din 11 august, iar pe WhatsApp apelurile au devenit imposibile din cauza unor probleme tehnice.

Măsura se înscrie în strategia Kremlinului de a obţine „suveranitate digitală” prin promovarea serviciilor locale şi reducerea dependenţei de platformele occidentale, în contextul dezvoltării unei aplicaţii de mesagerie susţinute de stat. Criticii consideră că aceste acţiuni fac parte dintr-un plan mai amplu de control asupra spaţiului online, accentuat după invazia Ucrainei din 2022, conform sursei citate.

Meta Platforms şi Telegram nu au comentat imediat situaţia, însă platforma fondată de Pavel Durov a declarat pentru publicaţia rusă RBC că foloseşte instrumente de inteligenţă artificială pentru a combate apelurile la violenţă şi fraudele, eliminând zilnic milioane de mesaje maliţioase.