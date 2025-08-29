Rusia se loveşte de reticenţa Chinei în privinţa unui nou gazoduct şi mizează pe extinderea Power of Siberia 1

China vrea să cumpere mai multe gaze ruseşti prin conducta Power of Siberia 1, în condiţiile în care proiectul Power of Siberia 2 nu avansează, au declarat pentru Reuters două surse din industria energetică, care afirmă cele ce urmează.

Energia va fi un subiect important pe agenda întâlnirii de săptămâna viitoare dintre Vladimir Putin şi Xi Jinping, însă anunţarea unor progrese în privinţa noului gazoduct de 13,6 miliarde de dolari este puţin probabilă. Conducta Power of Siberia 2 ar urma să transporte anual 50 de miliarde de metri cubi de gaze din vestul Siberiei către nord-vestul Chinei, dar Moscova şi Beijingul nu au ajuns la un acord privind preţul şi finanţarea, în pofida discuţiilor de peste un deceniu.

În schimb, cele două părţi negociază majorarea livrărilor prin Power of Siberia 1, de la 38 la 45 de miliarde de metri cubi pe an. Această creştere ar putea aduce Gazprom venituri suplimentare de 1,5 miliarde de dolari anual. PipeChina a demarat deja un studiu pentru extinderea infrastructurii interne în anticiparea unor fluxuri mai mari din Rusia.

Cererea Chinei pentru gaze este însă temperată de creşterea producţiei interne şi a energiei regenerabile, ceea ce reduce apetitul pentru noi investiţii majore. Totuşi, importurile pe cale terestră rămân atractive în contextul sancţiunilor şi al tensiunilor geopolitice, potrivit sursei citate.

Rusia explorează şi alte rute, inclusiv un proiect prin insula Sahalin, care ar putea furniza 10 miliarde de metri cubi pe an începând din 2027.