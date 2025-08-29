Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Rusia se loveşte de reticenţa Chinei în privinţa unui nou gazoduct şi mizează pe extinderea Power of Siberia 1

A.B.
Internaţional / 29 august, 17:43

Rusia se loveşte de reticenţa Chinei în privinţa unui nou gazoduct şi mizează pe extinderea Power of Siberia 1

China vrea să cumpere mai multe gaze ruseşti prin conducta Power of Siberia 1, în condiţiile în care proiectul Power of Siberia 2 nu avansează, au declarat pentru Reuters două surse din industria energetică, care afirmă cele ce urmează.

Energia va fi un subiect important pe agenda întâlnirii de săptămâna viitoare dintre Vladimir Putin şi Xi Jinping, însă anunţarea unor progrese în privinţa noului gazoduct de 13,6 miliarde de dolari este puţin probabilă. Conducta Power of Siberia 2 ar urma să transporte anual 50 de miliarde de metri cubi de gaze din vestul Siberiei către nord-vestul Chinei, dar Moscova şi Beijingul nu au ajuns la un acord privind preţul şi finanţarea, în pofida discuţiilor de peste un deceniu.

În schimb, cele două părţi negociază majorarea livrărilor prin Power of Siberia 1, de la 38 la 45 de miliarde de metri cubi pe an. Această creştere ar putea aduce Gazprom venituri suplimentare de 1,5 miliarde de dolari anual. PipeChina a demarat deja un studiu pentru extinderea infrastructurii interne în anticiparea unor fluxuri mai mari din Rusia.

Cererea Chinei pentru gaze este însă temperată de creşterea producţiei interne şi a energiei regenerabile, ceea ce reduce apetitul pentru noi investiţii majore. Totuşi, importurile pe cale terestră rămân atractive în contextul sancţiunilor şi al tensiunilor geopolitice, potrivit sursei citate.

Rusia explorează şi alte rute, inclusiv un proiect prin insula Sahalin, care ar putea furniza 10 miliarde de metri cubi pe an începând din 2027.

Opinia Cititorului ( 4 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 29.08.2025, 17:57)

    e irelevant prin care gazoduct,

    China (si altii) cumpara tot mai multe hidrocarburi rusesti, incasarile Rusiei au crescut enorm 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 29.08.2025, 18:15)

      Au scazut.

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      1.2.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 29.08.2025, 18:28)

      Au crescut

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      1.3.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.2)
      (mesaj trimis de anonim în data de 29.08.2025, 18:45)

      da au crescut, tocmai de-asta ii si convine la putin sa mai omoare oameni, e profitabil.

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

29 august

Citeşte Ziarul BURSA din 29 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

29 august
Ediţia din 29.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

29 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0722
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3443
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4228
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8500
Gram de aur (XAU)Gram de aur476.0494

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb