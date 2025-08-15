Rusia semnalează deschidere către un compromis cu Trump în privinţa Ucrainei

Rusia ar putea fi pregătită să accepte un compromis privind războiul din Ucraina, în contextul summitului Trump-Putin programat vineri în Alaska, a declarat o sursă apropiată Kremlinului pentru Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.

Potrivit acesteia, există indicii că cele două părţi ar fi găsit un teren comun, iar „Trump nu poate fi refuzat, iar noi nu suntem în măsură să refuzăm din cauza presiunii sancţiunilor”. Sursa estimează că atât Moscova, cât şi Kievul vor fi nevoite să facă „compromisuri incomode”, posibil sub forma unui armistiţiu în războiul aerian, păstrând însă libertatea Rusiei de a escalada conflictul.

Preşedintele american a declarat înaintea întâlnirii că vede şanse ca Putin să accepte un acord privind Ucraina, iar liderul de la Kremlin a lăudat „eforturile sincere” ale SUA de a pune capăt războiului. Totuşi, Kievul avertizează că condiţiile Moscovei - inclusiv controlul total asupra regiunilor Doneţk, Luhansk, Herson şi Zaporijia şi retragerea definitivă a ofertei de aderare la NATO - echivalează cu o capitulare, conform sursei citate.

Întâlnirea are loc la o bază militară din Alaska, fiind prima discuţie faţă în faţă între cei doi lideri după revenirea lui Trump la Casa Albă. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, neinvitat la summit, se teme că Washingtonul ar putea exercita presiuni pentru concesii teritoriale, deşi Trump ar fi susţinut recent ideea implicării Kievului în orice negociere privind frontierele şi acordarea unor garanţii de securitate.