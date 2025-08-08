Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Rusia şi Emiratele Arabe Unite îşi consolidează parteneriatul comercial, sfidând limitele impuse de SUA

M.P.
Internaţional / 8 august, 08:20

Rusia şi Emiratele Arabe Unite îşi consolidează parteneriatul comercial, sfidând limitele impuse de SUA

Preşedintele EAU, Mohammed bin Zayed al Nahyan, a efectuat joi a doua sa vizită în Rusia în mai puţin de un an, întâlnindu-se cu omologul său rus, Vladimir Putin, într-un semnal clar al consolidării relaţiilor bilaterale, transmite CNBC, de la care precizăm următoarele.

Potrivit agenţiei de presă de stat WAM, vizita s-a axat pe ”parteneriatul strategic” dintre cele două state şi pe ”modalităţile de consolidare a cooperării, în special în domeniile economic, comercial, investiţional, energetic şi alte sectoare de interes comun”.

Deşi sunt un aliat apropiat al Statelor Unite, Emiratele Arabe Unite au devenit, în ultimii ani, principalul partener economic al Rusiei în Orientul Mijlociu. Comerţul bilateral a crescut spectaculos de la începutul războiului din Ucraina, ajungând la 11,5 miliarde de dolari în 2023, potrivit datelor citate de presa rusă.

”Ne dorim ca această cifră să se dubleze în următorii cinci ani, atât la nivel bilateral, cât şi în relaţia cu ţările eurasiatice”, a declarat bin Zayed în timpul discuţiilor cu Putin, subliniind ritmul accelerat de dezvoltare a relaţiei dintre cele două state.

În ciuda presiunilor internaţionale, Abu Dhabi nu a condamnat oficial invazia Rusiei în Ucraina şi nu a aderat la sancţiunile occidentale, oferind adăpost financiar şi logistic oligarhilor ruşi şi afaceriştilor care fug de mobilizare. Potrivit unor surse, peste 4.000 de companii ruseşti operează în prezent în EAU, iar investiţiile reciproce continuă să crească.

”Această vizită transmite clar că EAU valorizează parteneriatul său strategic cu Rusia şi intenţionează să aprofundeze relaţia. EAU vrea să menţină o politică externă diversificată, fără a se alinia exclusiv cu Rusia, SUA sau China”, a declarat Anna Borshchevskaya, expert în politici ruseşti în Orientul Mijlociu la Washington Institute.

Vizita are loc în contextul în care Casa Albă a anunţat o întâlnire iminentă între preşedintele Donald Trump şi Vladimir Putin, pentru a discuta o posibilă încetare a focului în Ucraina. Între timp, Trump a impus tarife punitive Indiei pentru importurile de petrol rusesc, acuzând-o că „alimentează maşinăria de război” a Kremlinului.

Relaţia Moscovei cu Abu Dhabi este esenţială pentru Rusia în eforturile sale de a eluda sancţiunile occidentale. Pentru MBZ, aceasta este o demonstraţie de independenţă faţă de Washington, chiar dacă ţara sa depinde în continuare de sprijinul militar american.

În 2023, administraţia Biden a desemnat EAU drept ”ţară de interes” în ceea ce priveşte ocolirea sancţiunilor impuse Rusiei. Potrivit Departamentului Trezoreriei SUA, în a doua jumătate a anului 2022, companii din EAU au expediat în Rusia echipamente de peste 5 milioane de dolari supuse regimului de control al exporturilor, inclusiv semiconductori cu potenţial de utilizare militară.

”EAU facilitează comerţul cu bunuri cu dublă utilizare, devenind un important nod de tranzit. Aceste schimburi contribuie indirect la susţinerea efortului militar rus în Ucraina”, a mai spus Borshchevskaya.

Deocamdată, Washingtonul nu a luat măsuri punitive directe împotriva EAU, evitând să aplice tratamentul aplicat Indiei sau altor parteneri comerciali ai Rusiei. Rolul de mediator jucat de Abu Dhabi în conflictul ruso-ucrainean, care a facilitat returnarea a peste 4.000 de prizonieri, contribuie la această reţinere.

Totodată, EAU rămâne un investitor strategic major în economia americană. În martie, Abu Dhabi s-a angajat la un cadru investiţional de 1,4 trilioane de dolari pe o perioadă de 10 ani în SUA, iar în mai, cu ocazia vizitei lui Trump în Golf, au fost semnate noi acorduri importante în domenii variate, inclusiv tehnologie şi inteligenţă artificială.

”Prietenia EAU cu Rusia este o sursă de tensiune cu SUA, dar nu una majoră în acest moment, mai ales în contextul administraţiei Trump”, a explicat Hussein Ibish, cercetător la Arab Gulf States Institute din Washington.

Însă, în eventualitatea în care SUA vor impune sancţiuni secundare după termenul limită anunţat de Trump pentru încetarea războiului din Ucraina, Rusia şi EAU vor trebui să îşi coordoneze reacţiile.

”EAU nu mai este interesat să facă parte din coaliţii mari sau campanii de presiune. Politica sa externă se bazează strict pe calculul intereselor proprii. MBZ va face ce e mai bine pentru EAU, fără să se supună vreunei mari puteri”, a declarat Michael Rubin, fost oficial al Pentagonului.

Astfel, în timp ce SUA îşi reevaluează poziţia faţă de aliaţii care întreţin legături cu Moscova, Emiratele Arabe Unite continuă să îşi joace propriile cărţi în echilibrul geopolitic global.

