Rusia şi Ucraina au schimbat câte 84 de prizonieri de război, în ajunul summitului Putin-Trump

Rusia şi Ucraina au schimbat joi câte 84 de prizonieri de război, a anunţat Ministerul rus al Apărării, schimbul având loc în ajunul unui summit foarte aşteptat între liderul rus Vladimir Putin şi omologul său american Donald Trump, relatează AFP şi Reuters, de la care menţionăm următoarele.

Potrivit ministerului rus al Apărării, 84 de militari ruşi „s-au întors de pe teritoriul controlat de regimul de la Kiev. La schimb, au fost predaţi 84 de prizonieri de război din cadrul forţelor armate ucrainene”.

Ucraina a anunţat, la rândul său, că a repatriat 84 de persoane în cadrul ultimului schimb cu Rusia, care a inclus zeci de civili. Cel puţin unul fusese deţinut timp de peste un deceniu în Rusia.

Schimbul de joi a inclus 33 de soldaţi şi 51 de civili, potrivit Comitetului de Stat ucrainean responsabil cu prizonierii de război, care a adăugat că unul dintre prizonieri a petrecut mai mult de 4.000 de zile în captivitate. Un altul era un profesor de şcoală primară capturat de separatiştii susţinuţi de Rusia în 2019.

„Printre civilii eliberaţi astăzi se află cei care erau deţinuţi de ruşi din 2014, 2016 şi 2017”, a scris preşedintele Volodimir Zelenski pe X. „Printre militarii eliberaţi astăzi se află apărătorii Mariupolului”, a precizat el.

Kievul şi Moscova au efectuat schimburi regulate de prizonieri (şi de trupuri ale celor ucişi în lupte) în timpul războiului care durează de trei ani şi jumătate, în ciuda faptului că luptele nu au încetat, Ucraina aducând acasă peste 5.000 de prizonieri de război de la invazia Kremlinului, în februarie 2022.

Cele două părţi au făcut schimb de mii de prizonieri în acest an, în conformitate cu acordurile încheiate în cadrul a trei sesiuni de discuţii directe la Istanbul, din mai până în iulie. Aceste schimburi sunt singurul rezultat concret al acestor întâlniri. La ultima întâlnire în acest format, în iulie, cele două delegaţii nu au putut decât să constate că poziţiile lor sunt „foarte îndepărtate” în ceea ce priveşte încetarea conflictului.

Schimbul de joi are loc în ajunul unei întâlniri directe între Vladimir Putin şi Donald Trump în Alaska, prima după şase ani, care se va concentra pe posibilitatea păcii în Ucraina, în absenţa preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski.