Rusia va continua să furnizeze petrol Cubei

Rusia a furnizat petrol Cubei în ultimii ani şi va continua să o facă, a declarat ambasadorul Rusiei la Havana, Viktor Coroneli, într-un interviu acordat agenţiei RIA Novosti, relatează Agerpres.

„Presupunem că această practică va continua", a afirmat diplomatul rus.

Preşedintele american Donald Trump a declarat duminica trecută că Statele Unite au început discuţii cu „cei mai importanţi oameni din Cuba", la câteva zile după ce a catalogat Cuba drept „o ameninţare neobişnuită şi extraordinară" la adresa securităţii naţionale a SUA.

Trump a ameninţat, de asemenea, cu impunerea de tarife vamale asupra exporturilor către Statele Unite ale oricărei ţări care trimite petrol pe insula condusă de Partidul Comunist.

Statele Unite au luat măsuri pentru a împiedica livrările de petrol către Cuba, inclusiv din Venezuela, ceea ce a dus la creşterea preţurilor alimentelor şi ale transporturilor, precum şi la apariţia unor penurii grave de combustibil, relatează Agerpres.

Aceste evoluţii au provocat întreruperi îndelungate de curent electric, inclusiv în capitala Havana.