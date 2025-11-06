Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Rusia vrea relocarea voluntară în Siberia

A.B.
Internaţional / 6 noiembrie, 17:42

Rusia vrea relocarea voluntară în Siberia

Serghei Şoigu a afirmat că statul trebuie să creeze condiţii care să încurajeze cetăţenii să se mute voluntar în Siberia, prin salarii decente, subvenţii şi beneficii care să facă regiunea atractivă pentru specialişti, transmite presa internaţională.

Şoigu - actual secretar al Consiliului de Securitate şi fost ministru al Apărării - a spus că măsurile ar urma să includă scutiri de taxe şi facilităţi administrative pentru companii, stimulente sociale pentru lucrători şi pachete precum credite ipotecare şi credite auto fără dobândă, rambursate automat după zece ani de lucru în Siberia. El a comparat intenţia cu politicile din perioada imperială şi cea sovietică, când statul încuraja relocarea populaţiei în Est pentru dezvoltarea economică.

Autorităţile pregătesc pachete de politici menite să oprească depopularea regiunii: în strategia de dezvoltare regională actualizată până în 2035, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Muncii şi Ministerul Sănătăţii au primit sarcina de a stabiliza populaţia în Districtul Federal Siberian. Potrivit datelor citate în investigaţii, populaţia Siberiei a scăzut cu circa 12% de la prăbuşirea URSS; în prezent regiunea are aproximativ 16,48 milioane de locuitori, iar în jur de 287.000 de persoane active părăsesc anual zona. Proiecţiile arată că, până în 2030, numărul persoanelor cu vârste între 25 şi 44 de ani ar putea scădea cu încă 20%.

Promovarea relocării vine în contextul unor propuneri mai dure din spaţiul public: Serghei Karaganov, membru al Consiliului pentru Drepturile Omului, a sugerat mobilizarea veteranilor din războiul din Ucraina pentru a contribui la „construirea unei noi Rusii siberiene”, iar în mediul intelectual se lucrează deja la proiecte denumite „Siberizarea Rusiei”. Observatorii notează că Şoigu a supravegheat personal planificarea invaziei din 2022 şi că, după eşecuri iniţiale, a fost înlocuit la conducerea ministerului Apărării în mai 2024, fiind mutat la conducerea Consiliului de Securitate al Rusiei.

Iniţiativa reflectă îngrijorări demografice profunde şi eforturi strategice de redistribuire a resurselor şi populaţiei într-o zonă bogată în resurse naturale, dar afectată de declin demografic şi exod economic. Criticii avertizează însă că stimulentele financiare şi administrative pot fi insuficiente fără investiţii pe termen lung în infrastructură, servicii sociale şi condiţii de viaţă atractive.

Opinia Cititorului ( 3 )

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 06.11.2025, 19:06)

    La fel ca voluntariatul in armata rusa!

    :))) sunt și cativa romani care își doresc sa meargă in Siberia. 

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 06.11.2025, 19:17)

    “Șoigu spune că rușii ar trebui încurajați să „plece benevol și cu bucurie” în Siberia: „În era sovietică, statul a creat condiții”:-)…pana sa ajunga declaratia la Bursa, “bucuria” a disparut cand e vorba de Siberia:-). Mujicii astia sunt varza, intai au depopulat Siberia cu “voluntari” luati cu arcanul pentru “Special Military Operation”, acum s-au trezit ca acolo mai sunt doar…chinezi:-). Numai “einsteini” in tinutul ala uitat de lume si timp:-). Sa-l trimita acolo pe “wowa Putler” sa vezi cum se calca mujicii in picioare sa “mearga benevol si cu bucurie” in Siberia:-), ho, ho, ho

    3.  fără titlu
    (mesaj trimis de Oarecare în data de 06.11.2025, 19:24)

    Până la urmă rușnacii mei au ajuns la vorbele mele, în loc de Lisabona, se vor alege doar cu Irkutsk.

    Să vedem ce mai grohăie boccia de la Obregia. : 

adb