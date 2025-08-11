Rusia vrea să înregistreze şi să monitorizeze toate dronele de pe teritoriul său

Ministerul Transporturilor de la Moscova pregăteşte modificări legislative pentru a crea o bază de date naţională care să permită identificarea şi localizarea tuturor dronelor din Rusia, a relatat luni publicaţia Vedomosti, citată de EFE, care afirmă cele ce urmează.

Noile reguli ar urma să intre în vigoare de la 1 martie 2026 şi vor viza vehicule aeriene fără pilot cu greutăţi între 0,15 şi 30 de kilograme. Proprietarii vor fi obligaţi să se înregistreze şi să plătească lunar 560 de ruble (aproximativ 7 dolari) pentru costurile de transmitere a datelor privind poziţia dronei, cu o frecvenţă de o dată pe secundă.

Instituţiile federale, regionale, serviciile de urgenţă şi organizaţiile cu atribuţii în combaterea utilizării ilegale a dronelor vor fi scutite de plată. Monitorizarea se va realiza prin sistemul de navigaţie prin satelit Glonass, echivalentul rusesc al GPS-ului.

Proiectul este dezvoltat din ianuarie, la solicitarea preşedintelui Vladimir Putin, care a cerut accelerarea cadrului normativ, potrivit sursei citate.. „Este necesar să se aloce un număr de identificare pentru a cunoaşte proprietarul, unde se îndreaptă vehiculul şi în ce condiţii”, a declarat ministrul Transporturilor, Andrei Nikitin.

Măsura vine în contextul intensificării atacurilor cu drone ucrainene asupra teritoriului rus. Luni, autorităţile au anunţat că trei persoane au murit în regiunile Tula şi Nijnîi Novgorod, iar Ministerul Apărării a transmis că peste 150 de drone au fost doborâte în ultimele 24 de ore.