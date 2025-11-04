Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Ruşii au lovit în cursul nopţii sectorul energetic din regiunea Odesa

T.B.
Internaţional / 4 noiembrie, 12:42

Ruşii au lovit în cursul nopţii sectorul energetic din regiunea Odesa

Rusia a atacat în cursul nopţii obiective energetice din regiunea Odesa, lovind inclusiv o instalaţie a companiei private DTEK, care anunţă că daunele sunt semnificative şi reparaţiile vor necesita timp, conform unui comunicat al DTEK.

„Inginerii noştri vor începe lucrările de reparaţii imediat după ce vor primi permisiunea din partea armatei şi a echipelor de salvare”, arată un comunicat al DTEK, citat de Ukrainska Pravda.

Noul atac vine după ce şi în noaptea de 30 octombrie Rusia a atacat termocentralele DTEK din diferite regiuni ale Ucrainei, iar echipamentele au fost grav avariate.

De asemenea, operatorul UkrEnergo a anunţat marţi că perioada de aplicare a măsurilor de restricţionare a energiei electrice, care erau în vigoare în anumite regiuni, va fi prelungită din cauza situaţiei dificile din sistemul energetic. „Motivul aplicării restricţiilor - consecinţele atacurilor ruseşti cu rachete şi drone asupra sistemului energetic”, se arată într-un comunicat.

Opinia Cititorului ( 3 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1.  Capitularea !
    (mesaj trimis de Ceistian Ben în data de 04.11.2025, 12:57)

    În afara capitulării , nu există vreo soluție salvatoare pentru Ucraina și pentru pentru Europa, aflată în agonie cronică. Rusia, condusă de patrioți, nu poate fi învinsă de un Occident debusolat și dezbinat, condus de mercenari politici și militari.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 04.11.2025, 18:46)

      Numa cu asta te indoapa putler?

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      1.2.  rusofilule. (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 04.11.2025, 18:59)

      patrioti sunt in Ucraina ca-si apara tara dupa invazia ruziei din 2014

      care capitulare vrei tu? 

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

