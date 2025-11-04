Ruşii au lovit în cursul nopţii sectorul energetic din regiunea Odesa

Rusia a atacat în cursul nopţii obiective energetice din regiunea Odesa, lovind inclusiv o instalaţie a companiei private DTEK, care anunţă că daunele sunt semnificative şi reparaţiile vor necesita timp, conform unui comunicat al DTEK.

„Inginerii noştri vor începe lucrările de reparaţii imediat după ce vor primi permisiunea din partea armatei şi a echipelor de salvare”, arată un comunicat al DTEK, citat de Ukrainska Pravda.

Noul atac vine după ce şi în noaptea de 30 octombrie Rusia a atacat termocentralele DTEK din diferite regiuni ale Ucrainei, iar echipamentele au fost grav avariate.

De asemenea, operatorul UkrEnergo a anunţat marţi că perioada de aplicare a măsurilor de restricţionare a energiei electrice, care erau în vigoare în anumite regiuni, va fi prelungită din cauza situaţiei dificile din sistemul energetic. „Motivul aplicării restricţiilor - consecinţele atacurilor ruseşti cu rachete şi drone asupra sistemului energetic”, se arată într-un comunicat.