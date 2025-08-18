Rutte: Oferta lui Trump privind garanţiile de securitate pentru Ucraina este o „ruptură majoră” în negocierile de pace

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat că propunerea preşedintelui american Donald Trump de a oferi garanţii de securitate Ucrainei reprezintă o „ruptură majoră” în procesul de obţinere a unui acord de pace, transmite CNN.

„Faptul că aţi spus «sunt dispus să particip la garanţiile de securitate» este un pas mare, e într-adevăr o ruptură şi face toată diferenţa. Vă mulţumesc pentru asta”, i-a transmis Rutte lui Trump, în cadrul reuniunii multilaterale de la Casa Albă, la care au participat şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, precum şi lideri europeni.

Anterior, în Biroul Oval, Trump nu a exclus posibilitatea trimiterii de trupe americane în Ucraina pentru a asigura aplicarea unui eventual acord de pace. „Vă vom anunţa asta, poate mai târziu astăzi”, a spus liderul de la Casa Albă.

Rutte a adăugat că preşedintele american a reuşit să „spargă blocajul” şi să-l aducă pe Vladimir Putin la masa negocierilor.