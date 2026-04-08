Salariile restante de la Liberty Galaţi, plătite înainte de Paşti

Plata salariilor restante pentru siderurgiştii de la combinatul Liberty Galaţi a început astăzi, după finalizarea procedurilor legislative şi identificarea unor soluţii la nivel local, menite să deblocheze situaţia financiară a angajaţilor.

Primele sume, aferente salariilor restante pentru perioada noiembrie 2025 - februarie 2026, sunt virate de AJOFM Galaţi din Fondul de Garantare şi urmează să intre în conturile beneficiarilor încă din cursul zilei de astăzi. Aproximativ 3.000 de siderurgişti vor beneficia de aceste plăţi, într-un demers care vine în sprijinul angajaţilor afectaţi de întârzierile salariale din ultimele luni.

Autorităţile locale subliniază că măsura are un impact social semnificativ pentru municipiul Galaţi, unde combinatul siderurgic reprezintă un pilon economic major. Plata acestor drepturi salariale restante contribuie la stabilizarea situaţiei financiare a mii de familii care depind direct de activitatea industrială, oferind un grad sporit de siguranţă înaintea Sărbătorilor de Paşti.

În acest context, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea, a declarat: „Îmi doresc şi am convingerea că toţi factorii implicaţi vor identifica soluţiile necesare pentru relansarea activităţii combinatului siderurgic - un pilon industrial esenţial pentru Galaţi şi pentru economia României”.

Reluarea plăţilor este privită ca un prim pas în rezolvarea problemelor cu care se confruntă combinatul Liberty Galaţi, în condiţiile în care autorităţile şi actorii implicaţi caută în continuare soluţii pentru redresarea şi relansarea activităţii acestuia.