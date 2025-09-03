Samsung se pregăteşte să lanseze primul smartphone care se pliază în trei

Producătorul coreean Samsung îşi va lansa primul smartphone pliabil cu două balamale în septembrie sau octombrie, susţine publicaţia coreeană ET News.

Conform aceleiaşi publicaţii, smartphone-ul va intra pe piaţă în luna noiembrie şi va avea o disponibilitate limitată, fiind produs în doar 50.000 de unităţi, conform sursei.

Samsung produce smartphone-uri pliabile de mai mulţi ani deja, însă acesta va fi primul care va folosi două balamale pentru a se plia în trei bucăţi.

Disponibilitatea limitată poate fi rezultatului cercetărilor de piaţă făcute de companie, care nu se aşteaptă să existe o cerere foarte mare pentru acesta.

Unul dintre impedimente ar putea fi preţul, fiind de aşteptat ca primul smartphone care se pliază în trei să coste mai mult decât pliabilele de până acum, care au preţuri şi de peste 2.000 de euro.

Samsung va organiza joi un nou eveniment Unpacked, însă noul pliabil nu va fi prezentat aici. Compania va folosi acest eveniment pentru a lansa un model mai ieftin din seria Galaxy S25 şi mai multe tablete.

Piaţa smartphone-urilor pliabile este aşteptată să devină mult mai dinamică de anul viitor, când Apple urmează să lanseze primul iPhone pliabil.