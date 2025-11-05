SAP oferă dezvoltatorilor instrumente pentru a conduce revoluţia inteligenţei artificiale în afaceri

Compania SAP a prezentat, în cadrul evenimentului SAP TechEd 2025, o serie de inovaţii şi parteneriate care duc integrarea inteligenţei artificiale la următorul nivel în mediul de business, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Noile capabilităţi bazate pe AI din platforma SAP Build, extinderea ecosistemului de date şi agenţii inteligenţi Joule le oferă dezvoltatorilor libertatea de a transforma rapid ideile în rezultate concrete, cu o viteză şi o acurateţe fără precedent.

„Anunţurile de astăzi oferă dezvoltatorilor instrumentele de care au nevoie pentru a livra în ritmul impus de inteligenţa artificială. Inovaţiile din ecosistemul SAP - care îmbină aplicaţiile, datele şi AI - îi plasează pe dezvoltatori la volanul transformării, acolo unde le este locul”, a declarat Muhammad Alam, membru al Board-ului Executiv SAP SE.

SAP Build, soluţia principală pentru dezvoltarea şi automatizarea aplicaţiilor enterprise, permite acum dezvoltatorilor să construiască şi să automatizeze utilizând instrumentele preferate. Noile servere SAP Build Local Model Context Protocol şi extensia pentru Visual Studio Code simplifică integrarea fluxurilor de lucru, iar colaborările cu platforme precum Cursor, Claude Code sau n8n extind interoperabilitatea.

SAP a anunţat, de asemenea, o nouă colaborare cu Snowflake, care completează integrările existente cu Databricks şi Google Cloud. Extensia SAP Snowflake pentru SAP Business Data Cloud le oferă clienţilor posibilitatea de a alege resursele optime de procesare şi stocare, păstrând în acelaşi timp guvernanţa şi contextul de business.

Prin funcţionalitatea data product studio, dezvoltatorii pot transforma datele brute în produse de date gata de utilizare, iar motorul SAP HANA Cloud Knowledge Graph generează automat grafuri de cunoştinţe, evidenţiind relaţiile dintre tabele şi modele de date şi oferind perspective strategice asupra proceselor de business.

SAP a introdus primul său model fundamental relaţional pentru mediul enterprise, denumit SAP-RPT-1 (Relational Pre-trained Transformer), capabil să prezică rezultate de business - cum ar fi întârzieri în livrări, riscuri de plată sau finalizarea comenzilor de vânzare. De asemenea, compania a lansat un playground gratuit pentru dezvoltatori, destinat testării acestor capabilităţi.

Noii asistenţi AI din Joule pot coordona agenţi între fluxuri de lucru, departamente şi aplicaţii, automatizând procese complexe în domenii precum finanţe, logistică sau resurse umane. Printre exemplele prezentate se numără un agent dedicat analizei proceselor de business, capabil să identifice ineficienţe şi să genereze soluţii de optimizare măsurabile.

În paralel cu avansul tehnologic, SAP şi-a asumat obiectivul de a pregăti 12 milioane de persoane la nivel global pentru competenţele erei AI până în 2030. Printr-un parteneriat cu platforma Coursera, compania va extinde programele de formare şi certificare, oferind cursuri practice care integrează instrumente bazate pe inteligenţă artificială.

Prin noile inovaţii şi parteneriate, SAP îşi consolidează poziţia ca unul dintre liderii globali în transformarea digitală a mediului enterprise, oferind dezvoltatorilor resursele necesare pentru a integra AI în fiecare etapă a procesului de business.