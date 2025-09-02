Satul bulgar Momchilovţi atrage turiştii chinezi prin iaurtul local

Satul montan Momchilovţi, din Munţii Rodopi, a devenit o destinaţie de atracţie pentru turiştii chinezi, datorită iaurtului tradiţional produs în zonă, relatează Reuters, care afirmă cele ce urmează. În fiecare an, sute de vizitatori din China participă la festivalul dedicat acestui produs local, renumit pentru beneficiile sale asupra sănătăţii.

Interesul chinezilor a început în 2009, când o companie din industria lactatelor a importat bacteriile specifice iaurtului din Momchilovţi. Produsul rezultat, vândut sub marca Mosilian, este acum disponibil în majoritatea supermarketurilor din China.

Localnicii şi producătorii de brânzeturi au dezvoltat o relaţie directă cu turiştii chinezi, unii dintre ei învăţând chiar elemente de limbă chineză pentru a-şi promova produsele. „Iaurtul bulgăresc este foarte popular în China, aşa că vrem să gustăm iaurtul pur de aici”, a declarat Ge Lin, turist chinez de 37 de ani.

Potrivit specialiştilor, iaurtul din Bulgaria conţine Lactobacillus bulgaricus şi alte bacterii unice care stimulează sănătatea şi longevitatea. „Iaurtul bulgăresc ar putea fi primul probiotic din lume”, afirmă prof. dr. Penka Petrova, directoarea Institutului de Microbiologie din cadrul Academiei Bulgare de Ştiinţe, conform sursei citate.

Succesul internaţional al produsului a transformat iaurtul într-un vector de turism şi imagine pentru Bulgaria, consolidând reputaţia sa ca resursă tradiţională cu valoare economică şi culturală.