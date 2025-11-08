Scandalul păpuşilor sexuale de pe Shein expune vulnerabilităţile pieţelor online globale

Ancheta lansată de autorităţile franceze privind vânzarea de păpuşi sexuale cu înfăţişare de copil şi alte produse interzise pe platforma Shein a readus în atenţie o problemă structurală a comerţului digital global: incapacitatea marilor marketplace-uri de a controla în mod eficient activitatea vânzătorilor terţi şi de a bloca produsele ilegale, periculoase sau ofensatoare, relatează Reuters.

Platforme precum Shein, Amazon, Temu sau Alibaba au cunoscut o expansiune rapidă în ultimul deceniu, listând milioane de produse la preţuri reduse. Însă, potrivit experţilor, multe dintre aceste articole nu respectă standardele legale sau de siguranţă. „Pentru că aceste platforme nu verifică permanent conţinutul, acelaşi produs poate reapărea sub alt nume imediat după ce este şters. Este ca o luptă cu morile de vânt”, a explicat Sylvia Maurer, directoare la Organizaţia Europeană a Consumatorilor (BEUC).

Shein, care are listate aproximativ 10 milioane de produse, majoritatea furnizate de terţi, afirmă că utilizează instrumente de detecţie automată şi dispune de peste 900 de angajaţi dedicaţi moderării conţinutului. Totuşi, experţii în comerţ electronic consideră că volumul este imposibil de gestionat integral. „E un catalog imens, iar multe articole nu sunt verificate manual. Pur şi simplu apar pe site”, a spus Juozas Kaziukenas, analist la Marketplace Pulse.

În timp ce Amazon susţine că monitorizează constant platforma pentru a bloca listările ilegale, legislaţia europeană actuală nu consideră aceste platforme drept „importatori”, ceea ce le scuteşte de răspundere directă pentru bunurile vândute. „Rezultatul este că autorităţile europene nu au pe cine trage la răspundere”, afirmă Gabriela da Costa, avocat la K&L Gates Londra.

Procuratura din Paris investighează în prezent Shein, Temu, AliExpress şi Wish pentru posibile încălcări ale legislaţiei, inclusiv pentru accesul minorilor la conţinut pornografic.

Cazul Shein se înscrie într-o acţiune mai amplă a Franţei împotriva fluxului masiv de bunuri ieftine provenite din China. Platformele beneficiază de o scutire de taxe vamale pentru coletele sub 150 de euro, ceea ce a dus la importul a 4,6 miliarde de pachete în UE în 2024 - dublu faţă de anul anterior.

„Acest val de colete care inundă oraşele noastre conţine adesea produse contrafăcute, nesigure sau ilegale”, a declarat ministrul francez al economiei digitale, Jean-Noël Barrot. Ministerul Bugetului a anunţat deja verificarea a 100.000 de colete provenite de la Shein, în căutarea articolelor interzise.

„Păpuşile de tip copil sunt uşor de condamnat pentru că atrag atenţia, dar adevărata problemă o reprezintă milioanele de produse cosmetice sau electronice care par autentice, dar nu sunt”, a avertizat Da Costa.

Franţa anunţă că foloseşte „toate instrumentele legale” pentru a reglementa aceste platforme, în contextul presiunilor crescânde din partea industriei şi a organizaţiilor de protecţie a consumatorilor. Potrivit serviciului poştal La Poste, un pachet din cinci livrat prin Colissimo provine de pe o platformă chineză.