Schi alpin: Lindsey Vonn anunţă că va participa la proba de coborâre de la JO de la Milano-Cortina

Starul american Lindsey Vonn, care a suferit o ruptură completă a ligamentului încrucişat anterior al genunchiului stâng în timpul coborârii de la Crans-Montana sâmbătă, a anunţat, marţi, că va participa la coborârea olimpică de la Cortina d'Ampezzo, potrivit news.ro.

Americana în vârstă de 41 de ani, care s-a accidentat la genunchiul stâng sâmbătă în urma unei căzături pe pârtia de la Crans-Montana, în Elveţia, înainte ca cursa să fie anulată, a recunoscut că îi este „dificil să abordeze Jocurile Olimpice într-o poziţie diferită de cea aşteptată”.

„Ştiu care erau şansele mele înainte (de căzătură) şi ştiu că astăzi nu mai sunt aceleaşi”, a adăugat ea.

„Dar ştiu că întotdeauna există o şansă. Şi atâta timp cât va exista, voi încerca să profit de ea. Am încredere că voi putea concura duminică (ziua coborârii olimpice). În urma căzăturii, mi-am rupt complet ligamentul încrucişat anterior şi mi-am deteriorat meniscul, dar nu ştim dacă acest lucru este din cauza căzăturii în sine”, a declarat Vonn.

Operată la genunchiul drept după prima sa retragere în 2019, vedeta americană şi-a făcut revenirea în Cupa Mondială sezonul trecut, în perspectiva Jocurilor Olimpice, a cincea participare pentru ea, pe o pistă pe care o îndrăgeşte în mod deosebit. În prezent, ea se află în fruntea clasamentului la coborâre, cu cinci podiumuri în tot atâtea curse, dintre care două victorii.

„Întotdeauna mi-am depăşit limitele”, a declarat Vonn. „Coborârea este un sport foarte periculos, în care se poate întâmpla orice. Din cauza faptului că îmi depăşesc limitele, cad. M-am accidentat mai des decât aş vrea să recunosc, dar întotdeauna m-am ridicat. În ciuda numeroaselor eşecuri, întotdeauna am triumfat. Am mai fost în această situaţie, ştiu cum să o gestionez.”

Lider al echipei americane de viteză a indicat, de asemenea, că va decide dacă va participa şi la super-G, programat pe 12 februarie, sau chiar la combinata pe echipe, începând cu 10 februarie. Primul antrenament de coborâre pe Tofane va avea loc joi, în ajunul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice. „Cunosc şi senzaţiile la genunchi din accidentările anterioare şi pot spune că mă simt mult mai bine decât înainte”, a asigurat campioana. „Mă simt mult mai bine decât în 2019, la ultimele Campionate Mondiale (unde a câştigat medalia de bronz la coborâre).”