Schi alpin: Loic Meillard a câştigat proba de slalom uriaş de la Schladming

Elveţianul Loic Meillard a câştigat a doua sa cursă de slalom uriaş din sezonul 2025-26 al Cupei Mondiale de schi alpin, informează news.ro.

El a înregistrat un timp cumulat de 2:14.38, devansând 62 de concurenţi la etapa de la Schladming.

A fost a treia victorie în Cupa Mondială din cariera starului elveţian şi a doua la Schladming (prima a avut loc în 2023).

Lucas Pinheiro Braathen (Brazilia) a realizat din nou două manşe impresionante, ocupând locul al doilea pentru a patra oară în această campanie de Cupă Mondială (+0,73). În vârstă de 25 de ani, născut în Norvegia şi reprezentând acum ţara natală a mamei sale, Brazilia, el va încerca să devină primul schior sud-american care câştigă o medalie la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026, care vor avea loc luna viitoare.

Alban Elezi Cannaferina, un debutant din Lyon, Franţa, a obţinut primul podium din cariera sa (+0,90). Sportivul în vârstă de 22 de ani a participat la un total de 21 de etape de Cupă Mondială.