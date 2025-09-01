Schi pe caniculă: mii de locuitori din Shanghai s-au refugiat într-o staţiune indoor

English Version

Mii de oameni au ales să scape de canicula sufocantă din Shanghai, unde temperaturile au urcat până la 37 de grade Celsius, refugiindu-se într-una dintre cele mai mari staţiuni de schi indoor din lume. Potrivit Reuters, complexul Shanghai L+SNOW, care se întinde pe 98.000 de metri pătraţi, menţine o temperatură constantă sub 5 grade Celsius pe tot parcursul anului.

• Schi şi bătăi cu bulgări de zăpadă, în mijlocul verii

Vizitatorii s-au bucurat de activităţi care par de neimaginat într-un oraş încins de soare: snowboarding, schi şi chiar bătăi cu bulgări de zăpadă. Pentru mulţi localnici, experienţa a fost nu doar o formă de distracţie, ci şi o soluţie extrem de căutată pentru a rezista valului de căldură. „Era atât de cald afară şi te simţeai ca într-o oală pe aragaz. Dar, înăuntru, te simţi de parcă ai fi într-un frigider”, a povestit Tang Junqi, o fetiţă de 10 ani care şi-a petrecut ziua pe pârtia acoperită, alături de mama ei.

• Alerta de caniculă, prelungită

Autorităţile din Shanghai au emis săptămâna trecută o alertă portocalie - a doua ca intensitate pe scara de avertizare cu trei niveluri pentru valuri de căldură. Oraşul a înregistrat un record de 23 de zile consecutive cu temperaturi de peste 35 grade Celsius în luna august. Meteorologii avertizează că temperaturile extreme vor continua până la sfârşitul lunii.

• Schimbările climatice, factor agravant

Specialiştii atrag atenţia că astfel de fenomene meteo extreme devin tot mai frecvente pe fondul schimbărilor climatice provocate de om. Emisiile de carbon, alături de activităţile cu consum intens de energie - precum menţinerea artificială a temperaturilor interioare la valori scăzute - contribuie la agravarea situaţiei. În timp ce oraşul caută soluţii pentru a face faţă căldurii record, locuitorii descoperă contrastele climatice extreme: un „frigider” artificial în mijlocul unui „cuptor” urban.