Schneider Electric lansează sistemul de stocare a energiei „Boost Pro” pentru clădiri industriale şi comerciale

Schneider Electric, lider global în tehnologia energiei, a lansat în Europa noua soluţie de stocare locală a energiei în baterii, Schneider Boost Pro, destinată clădirilor comerciale şi industriale, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

Soluţia permite reducerea costurilor energetice, diminuarea amprentei de carbon şi asigurarea continuităţii operaţionale, oferind în acelaşi timp capabilităţi avansate de management energetic. Pe fondul creşterii ponderii surselor regenerabile - care furnizează în prezent 50% din energia electrică utilizată în Uniunea Europeană -, Schneider Boost Pro contribuie la flexibilizarea şi stabilizarea reţelelor de alimentare.

Scalabil de la 200 kWh la 2 MWh prin combinarea a până la 10 unităţi, sistemul face parte dintr-un ecosistem complet de soluţii Schneider Electric care integrează distribuţia energiei, staţiile de încărcare pentru vehicule electrice, software-ul de control şi serviciile de optimizare energetică.

Jean-Baptiste Hazard, Vicepreşedinte Senior şi Director al diviziei eMobility la Schneider Electric, a declarat: „Odată cu creşterea utilizării surselor regenerabile şi accelerarea electrificării, soluţiile inteligente de stocare devin o parte esenţială a oricărui sistem electric. Până în 2030, clădirile comerciale şi industriale se vor confrunta cu o creştere de până la 35% a cererii de energie electrică, determinată de extinderea infrastructurii pentru vehiculele electrice.”

Schneider Boost Pro permite optimizarea autoconsumului prin stocarea surplusului de energie regenerabilă, echilibrarea consumului între locaţii, reducerea costurilor prin încărcarea bateriilor în orele ieftine şi descărcarea lor în orele de vârf, precum şi generarea de venituri suplimentare prin participarea la programele de echilibrare a reţelei.

Sistemul poate fi integrat în infrastructuri complexe - de la depozite şi fabrici la reţele de transport sau autostrăzi -, oferind soluţii fiabile de alimentare şi încărcare de mare capacitate.

Prin lansarea Boost Pro, Schneider Electric îşi consolidează poziţia în tranziţia energetică europeană, promovând un model bazat pe eficienţă, sustenabilitate şi rezilienţă operaţională.