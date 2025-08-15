Scrisori şi mesaje înaintea summitului din Alaska

Înaintea întâlnirii de vineri din Alaska cu preşedintele american Donald Trump, Vladimir Putin i-a transmis o scrisoare liderului nord-coreean Kim Jong-Un, în care a lăudat trupele nord-coreene trimise să lupte în Ucraina şi a evocat colaborarea istorică dintre Moscova şi Phenian, potrivit The Guardian, care afirmă cele ce urmează.

Mesajul, trimis cu ocazia aniversării eliberării Coreei de sub ocupaţia japoneză, a fost înmânat personal de preşedintele Dumei de Stat, Viaceslav Volodin, care i-a mulţumit lui Kim pentru „soldaţii excelenţi” implicaţi în luptele din regiunea Kursk. Potrivit serviciilor de informaţii sud-coreene, Phenianul a trimis peste 10.000 de militari în sprijinul Rusiei, alături de muniţie şi armament, iar pierderile raportate sunt de sute de morţi şi mii de răniţi.

Relaţiile ruso-nord-coreene s-au intensificat în ultimele luni, inclusiv prin semnarea unui pact de apărare reciprocă în timpul vizitei lui Putin la Phenian. Moscova susţine că prezenţa soldaţilor nord-coreeni pe front „demonstrează soliditatea prieteniei militante” dintre cele două state, conform sursei citate.

De cealaltă parte, înainte de plecarea spre Alaska, Donald Trump a postat pe Truth Social un mesaj scurt, dar sugestiv: „Mize mari”. Liderul american insistă pentru un acord de încetare a focului şi afirmă că, dacă discuţiile cu Putin vor avansa, va organiza şi o întâlnire cu Volodimir Zelenski.