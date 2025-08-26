Secretarul de stat al Vaticanului: Suntem stupefiaţi de ceea ce se întâmplă în Gaza

Secretarul de stat al Vaticanului, cardinalul italian Pietro Parolin, a declarat marţi că prelaţii sunt „stupefiaţi” de situaţia din Gaza, în ciuda condamnărilor la nivel mondial, informează agenţia EFE.

„Suntem stupefiaţi de ceea ce se întâmplă în Gaza, în ciuda condamnării unanime la nivel global”, a subliniat cardinalul, luni seară, la un eveniment desfăşurat la Napoli.

Referindu-se la bombardamentul israelian asupra Spitalului Nasser din Khan Younis, soldat cu cel puţin 20 de victime, dintre care cinci jurnalişti, Parolin a spus: „Nu are niciun sens şi nu pare să existe nici măcar o urmă de soluţie”.

El a mai adăugat că situaţia umanitară se deteriorează continuu, devenind tot mai gravă, cu efecte vizibile zi de zi.

Despre războiul din Ucraina, cardinalul a afirmat că „este nevoie de multă politică, deoarece există numeroase soluţii teoretice” şi că, deşi există multiple căi către pace, este necesară voinţa de a le implementa, dar şi o „dispoziţie spirituală”.

„Speranţa este esenţială pentru toţi”, a concluzionat Parolin, menţionând că Jubileul proclamat de Papa Francisc ar trebui să fie un prilej de a recăpăta speranţa şi de a continua eforturile pentru pace şi reconciliere, chiar şi în contextul dificultăţilor din zonele de conflict.