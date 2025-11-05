Secretarul Trezoreriei SUA: Washingtonul are ”numeroase opţiuni” dacă pierde procesul privind tarifele la Curtea Supremă

Secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, a declarat marţi că Statele Unite dispun de ”numeroase instrumente” pentru a continua politica tarifară a administraţiei Trump, chiar dacă Curtea Supremă va decide împotriva Casei Albe în procesul care vizează legalitatea noilor tarife, relatează CNBC.

Curtea Supremă urmează să audieze miercuri argumentele privind dacă fostul preşedinte Donald Trump şi-a depăşit autoritatea prin invocarea International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) pentru a impune taxe vamale extinse asupra partenerilor comerciali ai SUA.

Miza procesului este definirea limitelor puterii executive în domeniul politicii comerciale.

”Există multe alte baze legale care pot fi folosite, dar IEEPA este cea mai clară şi oferă preşedintelui cea mai mare putere de negociere. Celelalte opţiuni sunt mai greoaie, dar pot fi eficiente.”, a declarat Bessent într-un interviu pentru CNBC.

El a menţionat două alternative principale: Secţiunea 232 din Legea extinderii comerţului din 1962, care permite tarife din motive de securitate naţională, şi Secţiunea 301 din Legea comerţului din 1974, care vizează practicile comerciale neloiale. Totuşi, aceste prevederi ar restrânge capacitatea preşedintelui de a folosi tarifele ca instrument de urgenţă, aşa cum a făcut Trump.

”Este o decizie foarte importantă, iar Curtea Supremă o va audia mâine. Este o politică definitorie pentru preşedinte, iar tradiţional, Curtea a evitat să intervină în astfel de politici majore”, a adăugat Bessent.

Oficialul a vorbit şi despre relaţiile cu China, subliniind ”progresul semnificativ” în urma întâlnirii de săptămâna trecută dintre preşedinţii Donald Trump şi Xi Jinping, desfăşurată în Coreea de Sud.

”A fost o întâlnire foarte bună. Ambele părţi au dat dovadă de respect reciproc. Cred că preşedintele Trump este singurul lider pe care preşedintele Xi îl respectă cu adevărat. Relaţia se află într-un moment favorabil”, a spus Bessent.

El a mai precizat că pentru 2026 sunt planificate două vizite de stat, una la Beijing şi cealaltă în Statele Unite.