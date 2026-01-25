Şeful Armatei: „În ţara noastră urmează să fie dislocat un detaşament de soldaţi americani dotaţi cu tancuri Abrahms”

Şeful Statului Major al Apărării, Gheorghiţă Vlad, a declarat pentru TVR că SUA a convenit „să îmbunătăţim calitatea şi lelitatea forţelor dislocate în România”. Potrivit generalului, în ţara noastră urmează să fie dislocat un detaşament de soldaţi american cu tancurile Abrams.

Conform sursei citate, detaşamentul face parte din prezenţa normală a SUA în ţara noastră care se desfăşoară în regim rotaţional şi nu este o creştere a efectivelor; de altfel, SUA a anunţat în octombrie că îşi va reduce prezenţa de trupe în România.

Un element aparte al anunţului şefului Armatei este dislocarea de tancuri Abrams, principalele blindate din dotarea Armatei americane şi considerate unele din cele mai performante din lume, a relatat sursa menţionată, care a amintit că România este în proces de achiziţionare de 54 de tancuri Abrams.

În octombrie, SUA a anunţat că îşi va reduce prezenţa de trupe în România, retrăgând un batalion din brigada rotaţională alocată flancului sud-estic al NATO, dar lăsând în continuare circa 1.000 de militari în ţara noastră, a mai transmis sursa amintită.