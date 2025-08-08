Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Şeful ASF: Limitarea retragerilor din Pilonul II şi extinderea eşalonării sunt necesare în perspectiva vârfului de pensionări din 2030

I.S.
Politică / 8 august, 14:18

Şeful ASF: Limitarea retragerilor din Pilonul II şi extinderea eşalonării sunt necesare în perspectiva vârfului de pensionări din 2030

Alexandru Petrescu, preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), a declarat vineri, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria, că modificările propuse pentru plata pensiilor din Pilonul II - limitarea retragerii la 25% din sumă într-o singură tranşă şi extinderea perioadei de eşalonare a plăţii restului de la 5 la 10 ani - au fost motivate de perspectivele demografice.

„Ne îndreptăm cu un vârf de sarcină în 2030, când sute de mii de oameni vor îndeplini condiţiile să iasă la pensie”, a afirmat Petrescu. El a precizat că doar în acest an aproximativ 80.000 de persoane au îndeplinit condiţiile de pensionare şi că „vom avea sute de mii în perspectiva de 5-7 ani”.

Guvernul a discutat în primă lectură proiectul de lege privind plata pensiilor din Pilonul II, care vine la 17 ani de la înfiinţarea sistemului. Noul cadru legislativ urmează să înlocuiască actualul sistem provizoriu. Potrivit lui Petrescu, principalele obiective ale proiectului sunt asigurarea unui tratament echitabil pentru participanţi şi menţinerea solidităţii fondurilor de pensii.

Întrebat de ce nu va mai fi posibilă retragerea integrală a banilor acumulaţi, preşedintele ASF a subliniat că: „Nu există nicăieri în Europa să poţi să-ţi retragi toţi banii din fondul de pensii”. Totuşi, a clarificat ulterior că „există posibilitatea de a retrage integral dacă nu se ating anumite stagii de cotizare”.

Petrescu a explicat că, în logica acumulării graduale a contribuţiilor, şi retragerea („dezinvestiţia”) trebuie să urmeze un proces gradual. „Pensia, de principiu, are o plată eşalonată”, a mai spus acesta.

El a subliniat că o astfel de lege era necesară de la începutul funcţionării Pilonului II şi că adoptarea ei este o prioritate pentru aderarea României la OCDE. „Oricum trebuia să gândim un modul de plată a pensiilor private şi nu poate fi net diferit de ce vedem în pieţele financiare mai mature”, a precizat Petrescu.

Având în vedere impactul larg al reformei - care afectează 9,3-9,4 milioane de participanţi - şeful ASF a anunţat extinderea perioadei de consultare publică asupra proiectului de lege. „Voi propune să avem o continuare a discuţiilor, atât la sediul Ministerului Muncii, dar am în vedere, văzând şi poziţii din spectrul parlamentar, să avem şi o masă rotundă alături de parlamentari”, a declarat el.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

08 august

Citeşte Ziarul BURSA din 08 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

08 august
Ediţia din 08.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

08 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0711
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3561
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3913
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8585
Gram de aur (XAU)Gram de aur476.2885

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
industrylink.eu

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
industrylink.eu
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb