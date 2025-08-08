Şeful ASF: Limitarea retragerilor din Pilonul II şi extinderea eşalonării sunt necesare în perspectiva vârfului de pensionări din 2030

Alexandru Petrescu, preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), a declarat vineri, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria, că modificările propuse pentru plata pensiilor din Pilonul II - limitarea retragerii la 25% din sumă într-o singură tranşă şi extinderea perioadei de eşalonare a plăţii restului de la 5 la 10 ani - au fost motivate de perspectivele demografice.

„Ne îndreptăm cu un vârf de sarcină în 2030, când sute de mii de oameni vor îndeplini condiţiile să iasă la pensie”, a afirmat Petrescu. El a precizat că doar în acest an aproximativ 80.000 de persoane au îndeplinit condiţiile de pensionare şi că „vom avea sute de mii în perspectiva de 5-7 ani”.

Guvernul a discutat în primă lectură proiectul de lege privind plata pensiilor din Pilonul II, care vine la 17 ani de la înfiinţarea sistemului. Noul cadru legislativ urmează să înlocuiască actualul sistem provizoriu. Potrivit lui Petrescu, principalele obiective ale proiectului sunt asigurarea unui tratament echitabil pentru participanţi şi menţinerea solidităţii fondurilor de pensii.

Întrebat de ce nu va mai fi posibilă retragerea integrală a banilor acumulaţi, preşedintele ASF a subliniat că: „Nu există nicăieri în Europa să poţi să-ţi retragi toţi banii din fondul de pensii”. Totuşi, a clarificat ulterior că „există posibilitatea de a retrage integral dacă nu se ating anumite stagii de cotizare”.

Petrescu a explicat că, în logica acumulării graduale a contribuţiilor, şi retragerea („dezinvestiţia”) trebuie să urmeze un proces gradual. „Pensia, de principiu, are o plată eşalonată”, a mai spus acesta.

El a subliniat că o astfel de lege era necesară de la începutul funcţionării Pilonului II şi că adoptarea ei este o prioritate pentru aderarea României la OCDE. „Oricum trebuia să gândim un modul de plată a pensiilor private şi nu poate fi net diferit de ce vedem în pieţele financiare mai mature”, a precizat Petrescu.

Având în vedere impactul larg al reformei - care afectează 9,3-9,4 milioane de participanţi - şeful ASF a anunţat extinderea perioadei de consultare publică asupra proiectului de lege. „Voi propune să avem o continuare a discuţiilor, atât la sediul Ministerului Muncii, dar am în vedere, văzând şi poziţii din spectrul parlamentar, să avem şi o masă rotundă alături de parlamentari”, a declarat el.