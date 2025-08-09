Şeful CNAS explică necheltuirea fondurilor pentru analize: Unii furnizori paraclinici preferă plata cash

Preşedintele CNAS, Horaţiu Moldovan, a declarat în emisiunea la Digi24 că, în 2024, nu au fost cheltuite integral fondurile alocate pentru analizele decontate de stat. Din cele peste două miliarde de lei prevăzute pentru investigaţii de laborator şi imagistică, execuţia bugetară a fost mai mică cu 111 milioane de lei.

El a explicat că, spre finalul anului trecut, CNAS a propus suplimentarea bugetului pentru servicii paraclinice, însă toate casele judeţene de asigurări au refuzat, după ce au consultat furnizorii de servicii medicale. Unul dintre motive, spune Moldovan, ar fi că unii furnizori preferă plăţile directe de la pacienţi în locul decontărilor prin sistemul public.

Şeful CNAS a indicat şi lipsa unei organizări unitare a programărilor drept cauză a problemelor. În prezent, laboratoarele îşi gestionează separat programările, ceea ce obligă pacienţii să caute individual locuri disponibile şi fonduri.