Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Şeful CNAS explică necheltuirea fondurilor pentru analize: Unii furnizori paraclinici preferă plata cash

I.S.
Politică / 9 august, 15:05

Şeful CNAS explică necheltuirea fondurilor pentru analize: Unii furnizori paraclinici preferă plata cash

Preşedintele CNAS, Horaţiu Moldovan, a declarat în emisiunea la Digi24 că, în 2024, nu au fost cheltuite integral fondurile alocate pentru analizele decontate de stat. Din cele peste două miliarde de lei prevăzute pentru investigaţii de laborator şi imagistică, execuţia bugetară a fost mai mică cu 111 milioane de lei.

El a explicat că, spre finalul anului trecut, CNAS a propus suplimentarea bugetului pentru servicii paraclinice, însă toate casele judeţene de asigurări au refuzat, după ce au consultat furnizorii de servicii medicale. Unul dintre motive, spune Moldovan, ar fi că unii furnizori preferă plăţile directe de la pacienţi în locul decontărilor prin sistemul public.

Şeful CNAS a indicat şi lipsa unei organizări unitare a programărilor drept cauză a problemelor. În prezent, laboratoarele îşi gestionează separat programările, ceea ce obligă pacienţii să caute individual locuri disponibile şi fonduri.

Opinia Cititorului ( 2 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 09.08.2025, 15:33)

    pai tu cand ai nevoie de analize, ai nevoie de analize, nu sa astepti luna, poate iti trece, ca asa se pune problema.

    bine ca platim cas. 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  Deblocarea problemei?
    (mesaj trimis de anonim în data de 09.08.2025, 16:18)

    Ar trebui acordate vouchere (anual și valabile doar un an, cele nefolosite se anulează după un an), într-un anumit cuantum sa zicem de 10% din contribuțiile la CNAS pentru fiecare asigurat, transmisibile doar la rudele de gradul I (soț, soție, frate, sora, copii, mamă, tată-dovada făcându-se f simplu prin certificatele de nastere și de căsătorie).

    Când cineva are o urgență medicală, poate folosi voucherele, iar sistemul medical din privat ar trebui să le accepte obligatoriu, iar CNAS trebuie să le deconteze în maxim 30 de zile.  

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

08 august

Citeşte Ziarul BURSA din 08 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

08 august
Ediţia din 08.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

08 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0711
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3561
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3913
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8585
Gram de aur (XAU)Gram de aur476.2885

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
industrylink.eu

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
industrylink.eu
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb