Şeful CNAS explică necheltuirea fondurilor pentru analize: Unii furnizori paraclinici preferă plata cash

Preşedintele CNAS, Horaţiu Moldovan, a declarat în emisiunea la Digi24 că, în 2024, nu au fost cheltuite integral fondurile alocate pentru analizele decontate de stat. Din cele peste două miliarde de lei prevăzute pentru investigaţii de laborator şi imagistică, execuţia bugetară a fost mai mică cu 111 milioane de lei.
El a explicat că, spre finalul anului trecut, CNAS a propus suplimentarea bugetului pentru servicii paraclinice, însă toate casele judeţene de asigurări au refuzat, după ce au consultat furnizorii de servicii medicale. Unul dintre motive, spune Moldovan, ar fi că unii furnizori preferă plăţile directe de la pacienţi în locul decontărilor prin sistemul public.
Şeful CNAS a indicat şi lipsa unei organizări unitare a programărilor drept cauză a problemelor. În prezent, laboratoarele îşi gestionează separat programările, ceea ce obligă pacienţii să caute individual locuri disponibile şi fonduri.
Opinia Cititorului ( 2 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 09.08.2025, 15:33)
pai tu cand ai nevoie de analize, ai nevoie de analize, nu sa astepti luna, poate iti trece, ca asa se pune problema.
bine ca platim cas.
2. Deblocarea problemei?
(mesaj trimis de anonim în data de 09.08.2025, 16:18)
Ar trebui acordate vouchere (anual și valabile doar un an, cele nefolosite se anulează după un an), într-un anumit cuantum sa zicem de 10% din contribuțiile la CNAS pentru fiecare asigurat, transmisibile doar la rudele de gradul I (soț, soție, frate, sora, copii, mamă, tată-dovada făcându-se f simplu prin certificatele de nastere și de căsătorie).
Când cineva are o urgență medicală, poate folosi voucherele, iar sistemul medical din privat ar trebui să le accepte obligatoriu, iar CNAS trebuie să le deconteze în maxim 30 de zile.