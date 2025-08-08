Şeful diplomaţiei moldovene: Rusia încearcă să destabilizeze Moldova pentru a influenţa alegerile

Rusia continuă să urmărească destabilizarea Republicii Moldova prin haos social, economic şi informaţional, cu scopul de a influenţa rezultatul viitoarelor alegeri parlamentare, a declarat, la Cernăuţi, ministrul de Externe Mihai Popşoi.

Declaraţia a fost făcută la finalul întâlnirii trilaterale România - Ucraina - Republica Moldova, în cadrul căreia şeful diplomaţiei de la Chişinău a subliniat importanţa luptei Ucrainei pentru stabilitatea întregii Europe.

„Timp de trei ani, Ucraina a luptat cu dârzenie nu doar pentru viitorul său, suveranitatea, independenţa, integritatea sa, ci şi pentru securitatea întregii Europe”, a afirmat Popşoi.

Ministrul moldovean a atras atenţia că ameninţările hibride ale Moscovei rămân active şi orientate spre destabilizarea proceselor democratice interne.

„Este clar că Rusia urmăreşte în continuare să creeze haos social, economic şi informaţional în Republica Moldova pentru a influenţa viitoarele alegeri parlamentare. Sunt încrezător că cetăţenii noştri nu se vor lăsa manipulaţi şi am convingerea că ei nu vor admite ca în ţara noastră să fie o guvernare anti-ucraineană, anti-românească şi anti-europeană. Autorităţile Republicii Moldova depun eforturi pentru a minimiza efectele nefaste ale atacurilor hibride ale Federaţiei Ruse şi mizăm în continuare pe sprijinul Ucrainei, României pentru promovarea parcursului nostru european”, a subliniat Mihai Popşoi.

Mesajul său a fost susţinut şi de ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sybiha, care a vorbit despre importanţa alegerilor moldovene din perspectiva regională.

„Rusia în continuare va încerca să destabilizeze unitatea Europei şi relaţiile noastre bilaterale. De aceea, alegerile care vor avea loc în septembrie în Moldova sunt foarte importante pentru viitorul Ucrainei şi al întregii regiuni”, a afirmat Sybiha.