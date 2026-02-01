Şeful Nvidia neagă orice conflict cu OpenAI şi confirmă o investiţie „colosală”

Directorul general al Nvidia, Jensen Huang, a confirmat sâmbătă că grupul american pregăteşte o investiţie „colosală” în OpenAI şi a respins informaţiile potrivit cărora ar exista rezerve interne privind apropierea de liderul AI generative, potrivit AFP.

Aflat la Taipei, Huang a reacţionat la un articol publicat de Wall Street Journal, care susţinea că proiectul Nvidia, anunţat în septembrie, de a investi 100 de miliarde de dolari în OpenAI ar fi fost îngheţat, relatează AFP.

Potrivit aceleiaşi surse, fondurile ar urma să permită OpenAI, compania care a dezvoltat robotul conversaţional ChatGPT, să construiască centre de date pentru inteligenţă artificială de nouă generaţie.

Wall Street Journal a relatat, citând surse anonime, că în interiorul Nvidia unele persoane şi-ar fi exprimat îndoieli cu privire la acest acord şi că cele două companii ar fi analizat o eventuală reconsiderare a parteneriatului.

„Este complet absurd. Vom realiza o investiţie colosală în OpenAI”, a declarat Jensen Huang jurnaliştilor, potrivit AFP.

Şeful Nvidia a reiterat că grupul va continua să investească în OpenAI, pe care a descris-o drept „una dintre cele mai importante companii ale epocii noastre”, relatează AFP.

Huang a mai spus că directorul OpenAI, Sam Altman, se află în procesul de finalizare a unei noi runde de finanţare, în cadrul căreia Nvidia va participa „fără îndoială”, conform aceleiaşi surse.

„Vom investi o sumă importantă, probabil cea mai mare investiţie pe care am făcut-o vreodată”, a adăugat Jensen Huang, potrivit AFP.

Nvidia este lider mondial în producţia de cipuri utilizate pentru antrenarea şi operarea modelelor lingvistice mari, care generează volume uriaşe de text şi alimentează roboţi conversaţionali precum ChatGPT sau Google Gemini, notează AFP.

Pe fondul exploziei cererii pentru inteligenţă artificială, capitalizarea bursieră a Nvidia a atins un nivel record de 5.000 de miliarde de dolari în octombrie 2025, potrivit datelor de piaţă citate de AFP.

De atunci, valoarea companiei a scăzut cu aproximativ 600 de miliarde de dolari, în contextul volatilităţii sectorului tehnologic, mai notează agenţia.