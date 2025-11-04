Şeful ONU denunţă încălcările continue ale încetării focului în Fâşia Gaza

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, s-a declarat marţi ''profund îngrijorată de încălcările continue'' ale încetării focului în Fâşia Gaza, după doi ani de război devastator între Israel şi mişcarea islamistă palestiniană Hamas, transmite agenţia France Presse.

Aceste încălcări ''trebuie să înceteze şi toate părţile trebuie să respecte prima fază a acordului de pace'', a afirmat Guterres într-o conferinţă de presă la Doha, care găzduieşte al doilea summit mondial pentru dezvoltare socială.

Acordul de încetare a focului în Fâşia Gaza a intrat în vigoare la 10 octombrie.

Pe 7 octombrie 2023, comandouri ale mişcărilor palestiniene Hamas şi Jihadul Islamic au efectuat un atac terorist fără precedent contra Israelului, ucigând 1.221 persoane, în majoritate civili, şi luând 251 de ostatici pe care i-au dus în Fâşia Gaza.

Atacul palestinian în sudul Israelului a provocat reacţia dură a armatei israeliene, care a ripostat cu o campanie de lovituri aeriene şi o operaţiune terestră în Fâşia Gaza soldate cu peste 68.500 de morţi, potrivit Ministerului Sănătăţii din Gaza.