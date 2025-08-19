Şeful Statului Major american implicat în discuţiile privind garanţiile de securitate pentru Ucraina

Preşedintele Statului Major Întrunit al SUA, generalul Dan Caine, şi echipa sa lucrează la posibile garanţii de securitate pentru Ucraina, în contextul întâlnirilor de luni de la Casa Albă, relatează CNN. Potrivit unei surse familiare cu procesul de planificare, guvernele europene poartă discuţii similare.

Donald Trump nu a exclus trimiterea de trupe americane în Ucraina, însă sursa citată subliniază că elementul important este disponibilitatea liderului american de a se implica într-un acord. Prezenţa generalului Caine şi a secretarului apărării Pete Hegseth la Casa Albă, în timpul reuniunii cu Volodimir Zelenski şi liderii europeni, arată că Washingtonul tratează serios acest dosar.

Un purtător de cuvânt al Pentagonului a refuzat să comenteze rolul lui Caine în proces.