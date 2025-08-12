Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Sema Real Estate automatizează operaţiunile financiare prin platforma FinqTreasury

A.B.
Companii / 12 august, 13:04

Sema Real Estate automatizează operaţiunile financiare prin platforma FinqTreasury

Sema Real Estate, unul dintre principalii jucători din sectorul imobiliar din România, a anunţat, marţi, parteneriatul cu fintech-ul românesc Finqware pentru implementarea platformei FinqTreasury, soluţie dedicată digitalizării şi automatizării operaţiunilor financiare, informează compania într-un comunicat.

Potrivit sursei, implementarea va permite centralizarea în timp real a datelor bancare din toate conturile şi entităţile grupului, indiferent de instituţiile financiare partenere, prin integrare unificată pe bază de API-uri reglementate. Platforma oferă monitorizarea lichidităţii în timp real şi iniţierea plăţilor dintr-un hub centralizat, cu trasabilitate completă şi reducerea sarcinilor manuale din departamentele financiare.

„Digitalizarea reprezintă una dintre direcţiile strategice prioritare pentru compania noastră, având ca obiectiv principal optimizarea operaţiunilor şi conformitatea cu standardele actuale de guvernanţă corporativă. Alegerea platformei FinqTreasury reflectă această abordare, prin automatizare în timp real, vizibilitate extinsă asupra fluxurilor financiare şi un nivel ridicat de trasabilitate, cu un minim de intervenţie manuală”, a declarat Lucian Grosaru, CEO Sema Real Estate.

Cosmin Cosma, CEO Finqware, a subliniat că această colaborare consolidează poziţia FinqTreasury ca standard de piaţă în digitalizarea managementului financiar în real estate: „Automatizarea financiară nu mai este o opţiune, ci o necesitate strategică”.

Sema Real Estate activează de peste 20 de ani pe piaţa imobiliară din România, dezvoltând proiecte precum Sema Parc şi The Light, iar Finqware este o instituţie de plată pan-europeană specializată în soluţii de open banking şi integrare financiară.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Companii

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

12 august

Citeşte Ziarul BURSA din 12 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

12 august
Ediţia din 12.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

12 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0683
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3688
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3875
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8777
Gram de aur (XAU)Gram de aur470.0966

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb