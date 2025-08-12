Sema Real Estate automatizează operaţiunile financiare prin platforma FinqTreasury

Sema Real Estate, unul dintre principalii jucători din sectorul imobiliar din România, a anunţat, marţi, parteneriatul cu fintech-ul românesc Finqware pentru implementarea platformei FinqTreasury, soluţie dedicată digitalizării şi automatizării operaţiunilor financiare, informează compania într-un comunicat.

Potrivit sursei, implementarea va permite centralizarea în timp real a datelor bancare din toate conturile şi entităţile grupului, indiferent de instituţiile financiare partenere, prin integrare unificată pe bază de API-uri reglementate. Platforma oferă monitorizarea lichidităţii în timp real şi iniţierea plăţilor dintr-un hub centralizat, cu trasabilitate completă şi reducerea sarcinilor manuale din departamentele financiare.

„Digitalizarea reprezintă una dintre direcţiile strategice prioritare pentru compania noastră, având ca obiectiv principal optimizarea operaţiunilor şi conformitatea cu standardele actuale de guvernanţă corporativă. Alegerea platformei FinqTreasury reflectă această abordare, prin automatizare în timp real, vizibilitate extinsă asupra fluxurilor financiare şi un nivel ridicat de trasabilitate, cu un minim de intervenţie manuală”, a declarat Lucian Grosaru, CEO Sema Real Estate.

Cosmin Cosma, CEO Finqware, a subliniat că această colaborare consolidează poziţia FinqTreasury ca standard de piaţă în digitalizarea managementului financiar în real estate: „Automatizarea financiară nu mai este o opţiune, ci o necesitate strategică”.

Sema Real Estate activează de peste 20 de ani pe piaţa imobiliară din România, dezvoltând proiecte precum Sema Parc şi The Light, iar Finqware este o instituţie de plată pan-europeană specializată în soluţii de open banking şi integrare financiară.