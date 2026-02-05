Semestrul II în cifre

English Version

• 1 iulie

- Este eliminată plafonarea preţurilor de pe piaţa energiei electrice.

• 4 iulie

- Guvernul prezintă primul pachet de măsuri fiscal-bugetare.

• 7 iulie

- Guvernul Bolojan îşi asumă răspunderea în Parlament pentru pachetul fiscal-bugetar, măsurile incluzând creşterea cotei standard de TVA la 21%, introducerea unei cote reduse unice de 11% pentru alimente de bază şi alte produse esenţiale, majorarea accizelor la alcool, tutun şi carburanţi, taxarea suplimentară a dividendelor şi a profiturilor mari, precum şi introducerea CASS pentru pensiile ce depăşesc 3.000 de lei. Acesta mai prevede îngheţarea salariilor şi pensiilor în 2026, limitarea angajărilor şi reducerea cheltuielilor nejustificate, dar şi o reorganizare a sistemului de burse şcolare pentru a deveni meritocratic şi sustenabil.

• 10 iulie

- Agenţia Moody's consideră că măsurile fiscal-bugetare asumate de Guvern sunt ”un pas important” în direcţia echilibrării bugetare.

• 14 iulie

- Opoziţia depune o moţiune de cenzură împotriva Guvernului, care nu a întrunit numărul de voturi necesare pentru adoptare.

• 22 iulie

- Direcţia Naţională Anticorupţie anunţă punerea în mişcare a acţiunii penale şi instituirea măsurii controlului judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile, împotriva lui Cristian Victor Popescu Piedone, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, acuzat de folosirea de informaţii confidenţiale în interesul unui operator economic.

- Curtea Constituţională respinge contestaţia lansată de opoziţie la adresa primulului pachet de măsuri fiscale adoptat de Executiv.

• 24 iulie

- S&P Global Ratings confirmă ratingurile României pentru datoria pe termen lung şi scurt, şi păstrează perspectiva negativă.

• 25 iulie

- Pachetul de măsuri fiscale este promulgat de preşedintele Nicuşor Dan.

• 27 iulie

- Demisionează vicepremierul Dragoş Anastasiu, în urma unor dezvăluiri de presă privind implicarea sa într-un dosar ce ar fi vizat darea de mită, timp de opt ani, unei funcţionare ANAF.

• 1 august

- Intră în vigoare primul pachet de măsuri fiscale stabilit de Guvern.

• 5 august

- A încetat din viaţă Ion Iliescu, primul preşedinte ales al României după Revoluţia din 1989.

• 16 august

- Agenţia internaţională de evaluare financiară Fitch reconfirmă ratingul suveran al României la nivelul BBB-/ F3 pentru datoria pe termen lung şi scurt în valută, menţinând însă perspectiva negativă.

• 29 august

- Primăriile din ţară intră în grevă, în semn de protest faţă de concedierile masive anunţate de Guvern.

- Bursa de Valori Bucureşti (BVB) anunţă că va participa la capitalul social iniţial al noii burse din Republica Moldova cu o sumă echivalentă cu 400.000 de euro, dintr-un capital social iniţial estimat la 1,27 milioane de euro.

• 1 septembrie

- Premierul Ilie Bolojan prezintă al doilea pachet de măsuri fiscale asupra căruia Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament.

• 4 septembrie

- Guvernul aprobă un memorandum privind restructurarea pieţei de energie.

• 7 septembrie

- Parlamentul respinge moţiunile de cenzură consecutive depuse de Opoziţie împotriva guvernului Bolojan.

• 8 septembrie

- Are loc un protest al profesorilor: peste 30.000 de cadre didactice cer salarii decente şi investiţii în şcoli.

• 9 septembrie

- Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) depune la Curtea Constituţională (CCR) patru contestaţii legate de legile din pachetul II de măsuri fiscale adoptate de Guvernul Bolojan prin asumarea răspunderii.

• 13 septembrie

- Agenţia de evaluare financiară Moody's menţine ratingul acordat României la ”Baa3”, cu perspectivă negativă.

• 25 septembrie

- Executivul decide prelungirea plafonării adaosurilor comerciale la alimentele de bază până în martie 2026.

• 29 septembrie

- Ministerul Finanţelor pune în transparenţă decizională proiectul de rectificare bugetară pentru anul 2025.

• 1 octombrie

- Guvernul aprobă rectificarea bugetară.

• 20 octombrie

- Curtea Constituţională decide că legea prin care Guvernul urmărea reforma pensiilor speciale ale magistraţilor prin asumarea răspunderii parlamentare este neconstituţională.

- Oana Gheorghiu este numită prin decret prezidenţial în funcţia de vicepremier pentru reformă.

• 23 octombrie

- Ţara noastră obţine, în cadrul negocierilor cu Comisia Europeană, înlocuirea jalonului privind reducerea gap-ului de TVA cu unul orientat către reforme structurale şi digitalizarea completă a ANAF până în 2027.

• 31 octombrie

- Preşedintele Nicuşor Dan trimite la CCR o sesizare de neconstituţionalitate privind iniţiativa de modificare a Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, retrimisă la promulgare după un nou ciclu legislativ.

• 12 noiembrie

- Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României decide: menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an; menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50% pe an şi a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50%; menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

• 24 noiembrie

- Consiliul Suprem de Apărare a Ţării aprobă noua strategie naţională de securitate şi proiectele care vor fi finanţate cu 16,68 miliarde euro din programul SAFE.

• 26 noiembrie

- Procurorii încep percheziţiile în dosarul Euroins, după doi ani de la falimentul companiei de asigurări.

- Acţiunile producătorului de mezeluri şi produse ”ready-meals” Cris-Tim Family Holding debutează la BVB, după derularea unei oferte publice iniţiale în valoare de 454,35 milioane de lei.

• 28 noiembrie

- Ionuţ Moşteanu (USR) demisionează din funcţia de ministru al Apărării, pe fondul controverselor legate de studiile sale.

- Guvernul adoptă a doua rectificare bugetară din 2025, dispunând rearanjarea priorităţilor statului în scopul menţinerii ţintei de deficit bugetar negociate cu Bruxelles-ul.

- Banca Comercială Română listează o nouă emisiune de obligaţiuni pe piaţa reglementată a BVB, în valoare de 1,12 miliarde de lei.

• 2 decembrie

- Guvernul analizează amendamentele depuse la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi îşi asumă proiectul în Parlament.

- BNR anunţă că, la data de 30 noiembrie 2025, rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) erau de 77.419 milioane de euro, faţă de 76.885 milioane euro la 31 octombrie 2025.

• 5 decembrie

- Guvernul aprobă un memorandum care redefinineşte rolul Comitetului interministerial pentru sprijinirea implementării guvernanţei corporative în companiile de stat şi validează lista primelor 17 întreprinderi supuse analizei în vederea restructurării. Sunt vizate mai multe companii din energie şi transporturi, printre care Electrocentrale Bucureşti, Oil Terminal, CFR SA, CFR Călători, Metrorex şi Tarom.

• 7 decembrie

- Liberalul Ciprian Ciucu este ales primar general al Capitalei.

• 15 decembrie

- Este respinsă o moţiune de cenzură depusă împotriva Guvernul.

- BNR anunţă că, în perioada ianuarie-octombrie 2025, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 24.636 milioane euro, comparativ cu 23.644 milioane euro în perioada ianuarie-octombrie 2024.

• 17 decembrie

- Guvernul decide că, până la 31 decembrie 2025, consiliile locale trebuie să aprobe hotărârile privind cotele de impozite şi taxe pentru 2026.

• 23 decembrie

- Guvernul adoptă ”Ordonanţa-trenuleţ”, dispunând reducerea unor cheltuieli, măsuri de relansare, sprijin pentru persoanele vulnerabile şi autorităţile locale, plus întărirea luptei cu evaziunea şi controlul în zona produselor accizabile.

• 24 decembrie

- Guvernul extinde, printr-un memorandum, lista privind restructurarea companiilor de stat, fiind adăugate Minvest, Romaero, Remin şi Avioane Craiova.

• 29 decembrie

- Judecătorii CCR nu iau o decizie privind Legea pensiilor magistraţilor, întrucât cei patru judecători propuşi de PSD nu s-au prezentat la şedinţă. Cu o zi în urmă, aceştia părăsiseră sala de judecată.

- Ministerul Finanţelor anunţă că deficitul bugetar a atins 121,77 miliarde de lei, respectiv 6,40% din PIB în primele 11 luni ale anului 2025, faţă de 125,72 miliarde de lei, respectiv 7,15% din PIB în aceeaşi perioadă din 2024.

• 31 decembrie

- Indicele BET, al celor mai lichide 20 de titluri de la BVB, a urcat cu 30,4% în perioada iulie-decembrie 2025, marcând noi recorduri istorice, în vreme ce BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, s-a apreciat cu 36,9%.

- Acţiunile Transgaz au urcat cu 92,1% în al doilea semestru, titlurile Electrica, cu 79,2%.

- Acţiunile Transelectrica au crescut cu 31,6%, cele ale Nuclearelectrica - cu 32,6%.

- Titlurile producătorului de petrol şi gaze OMV Petrom s-au apreciat cu 32,1%, cele ale Romgaz, partenerul OMV Petrom în proiectul Neptun Deep, au înregistrat o creştere de 42,5%.

- Acţiunile companiei de infrastructură energetică Premier Energy s-au apreciat cu 45,5%.

- Titlurile Banca Transilvania au urcat cu circa 16%, cele ale BRD-Groupe Societe Genarale - cu 37,2%.

- Titlurile operatorului de telecomunicaţii Digi Communications s-au apreciat cu 47,9% în a doua parte a anului trecut, acţiunile dezvoltatorului imobiliar One United Properties - cu 36,2%.

- Indicele BET-FI, alcătuit din fostele SIF-uri plus Fondul Proprietatea (FP), a urcat cu aproape 49%, până la 90.620 de puncte, în a doua jumătate a anului trecut, în condiţiile creşterii tuturor titlurilor care îl compun.