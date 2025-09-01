Senat: A început a doua sesiune ordinară din acest an

A doua sesiune ordinară a Senatului din acest an şi a actualei legislaturi (2024 - 2028) a început în deschiderea şedinţei fiind intonat Imnul Naţional.

Şedinţa este condusă de preşedintele Senatului, Mircea Abrudean.

Ca la fiecare început de sesiune ordinară, urmează să fie aleasă noua componenţă a Biroului permanent.

Propunerile nominale pentru funcţiile de vicepreşedinte, secretar şi chestor se anunţă în plenul Senatului de către liderii grupurilor parlamentare, lista candidaţilor propuşi fiind supusă în întregime votului.

Noul Birou permanent se aprobă cu votul majorităţii senatorilor prezenţi.

Biroul permanent este format din preşedintele Senatului, ales pentru întreaga legislatură la începutul acesteia sau când decide majoritatea parlamentară schimbarea lui, şi câte patru vicepreşedinţi, secretari şi chestori, care se aleg în debutul fiecărei sesiuni ordinare.

De asemenea, în plen se anunţă conducerea fiecărui grup parlamentar.

Luni, urmează ca Senatul să dezbată trei propuneri legislative vizând completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, includerea Parcului Rozelor din municipiul Timişoara pe lista monumentelor istorice şi completarea legilor privind finanţele publice şi organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi. Pentru fiecare dintre acestea, comisiile de specialitate au acordat raport de respingere.