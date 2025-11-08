Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Senatorul Paul Pintea a fost prins din nou conducând fără permis

A.B.
Politică / 8 noiembrie, 12:57

Senatorul Paul Pintea a fost prins din nou conducând fără permis

Senatorul Paul Ciprian Pintea, condamnat în iunie la închisoare cu suspendare pentru conducerea unui vehicul cu permisul suspendat, a fost surprins din nou la volan, vineri noapte, în municipiul Zalău, deşi avea dreptul de a conduce suspendat, au declarat surse judiciare pentru HotNews.ro.

Incidentul a avut loc în jurul orei 23:57, când poliţiştii Serviciului Rutier Sălaj i-au făcut semn să oprească, însă acesta nu s-a conformat şi şi-a continuat deplasarea, fiind urmărit de echipajele de poliţie. Maşina a fost oprită la scurt timp, iar în urma verificărilor s-a constatat că senatorul avea permisul suspendat.

„Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul pe drumurile publice având dreptul de a conduce suspendat”, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sălaj, precizând că dosarul va fi înaintat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, dată fiind calitatea de senator a lui Pintea.

Parlamentarul a fost, de asemenea, sancţionat contravenţional pentru nerespectarea semnalului de oprire al poliţiei.

În iunie 2025, Pintea fusese condamnat de Înalta Curte la un an şi cinci luni de închisoare cu suspendare, după ce fusese prins conducând cu permisul suspendat. Sentinţa a rezultat din contopirea a două pedepse primite anterior - una de nouă luni şi una de un an şi două luni, conform sursei citate.

Paul Ciprian Pintea a fost ales senator de Sălaj în decembrie 2024, din partea Partidului Oamenilor Tineri (POT), însă ulterior a devenit neafiliat, după dizolvarea grupului parlamentar al formaţiunii. Organizaţia judeţeană a PSD Sălaj a anunţat ulterior că Pintea „va susţine proiectele partidului”.

Senatorul s-a aflat anterior şi în centrul unui scandal legat de CV-ul falsificat, după ce a trecut în biografia oficială de pe site-ul Senatului că urmează cursuri la „Academic Singles” - o platformă de matrimoniale - şi a indicat date eronate privind studiile liceale. Ulterior, şi-a modificat informaţiile din CV.

  1. 1.  ce fata de prost are
    (mesaj trimis de anonim în data de 08.11.2025, 13:28)

    haur ,sos,pot si psd ar trebui scoase in afara legii , nu se poate ca o banda de analfabeti,boschetari,asistati social sa fie platiti cu zeci de mii de lei din banii nostri si mai mult decat atat sa legifereze in numele nostru ,ajunge este prea mult .

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 08.11.2025, 14:15)

      PSD abia așteaptă să colaboreze cu hAURistii. Ma gândesc să lichidez înainte de dezastru sau sa risc in continuare

      1.2.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 08.11.2025, 14:26)

      vezi ca are capul turtit intr-o parte, acolo e partea responsabila cu respectarea legilor, dar e lipsa.

      si asta face legi! 

      1.3.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.2)
      (mesaj trimis de anonim în data de 08.11.2025, 14:29)

      CV fals, academia de burlaci

      conduce fara permis

      In parlament sa faca legi. 

