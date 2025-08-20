Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Senatul a respins proiectul de eliminare a pensiilor magistraţilor propus de fosta coaliţie

I.S.
Politică / 20 august, 13:25

Senatul a respins proiectul de eliminare a pensiilor magistraţilor propus de fosta coaliţie

Plenul Senatului a respins cu 74 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi 7 abţineri, propunerea legislativă pentru modificarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, de eliminare a pensiilor speciale ale magistraţilor, depusă în Parlament de coaliţia PSD-PNL, în timpul campaniei electorale pentru alegerile prezidenţiale din primăvară şi susţinută de candidatul Crin Antonescu.

Respingerea proiectului a fost necesară pentru ca noul executiv condus de Ilie Bolojan să îşi poată angaja răspunderea, în Parlament, pe un nou proiect de eliminare a pensiilor speciale, procedural acest lucru fiind posibil doar dacă nu există un alt proiect pe traseul legislativ.

Liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie, a declarat în plenul Senatului că votul de respingere a propunerii legislativă nu este ”împotriva ideii de reformare a sistemului de pensii speciale”.

”Votăm pentru respingerea unui proiect de a face această reformă. Ca să fim cât se poate de cinstiţi, a fost un proiect electoralist, ăsta e cuvântul, depus în timpul campaniei de prezidenţiale, un proiect care nu s-a bucurat nici de consultarea CSM-ului, nici de consultarea magistraţiilor, atunci, şi care are câteva vulnerabilităţi”, a spus Pălărie, arătând că CSM a dat aviz negativ pe proiectul respectiv iar Consiliul Legislativ a atenţionat că nu există măsuri tranzitorii.

Astăzi votăm pentru respingerea acestei tentative de modificare a sistemului de pensii al magistraţilor, tocmai pentru că vine un proiect construit nou, de la Guvern, discutat de către domnul Ilie Bolojan şi reprezentanţii Guvernului cu magistraţii, iar acest proiect va putea să fie trecut procedural, fără frica de a exista un paralelism legislativ. Din acest motiv, colegii de la USR vom vota cu toţii pentru respingerea acestui proiect”, a spus Pălărie.

Senatoarea S.O.S România Nadia Cosmina Cerva a declarat în plen că proiectul de lege din Parlament putea fi amendat.

”E nevoie de acest proiect, avem nevoie ca de aer de acest proiect. Am citit toate stenogramele din Camera Deputaţilor şi am văzut cum se îngrămădeau toţi liderii acestor partide ale coaliţiei să promoveze acest proiect, să-l înainteze, să treacă repede. A fost votat într-o procedură nu urgentă, super urgentă. Acum la Senat, stau şi mă întreb ce s-a întâmplat. Bun, noi ştim ce s-a întâmplat, urmează să vină o ordonanţă, dar vă întreb, modalitatea asta de lucru, într-o Cameră, pe repede înainte, aceiaşi oameni, aceleaşi partide, să admită şi să spună că e nevoie de un proiect legislativ, ca apoi, în a doua cameră în Senat, aceleaşi partide să vină să spună respingem şi să dea un raport de respingere, nici măcar cu o banală motivare. Aş fi vrut, chiar dacă Comisia pentru Muncă s-a întrunit astăzi la ora 10, măcar două rânduri să motiveze şi cu privire la amendamentele respinse, care erau amendamente care ajutau cumva personalul auxiliar din justiţie, adică grefierii, dar şi pe fond să ne motiveze, să avem un raport motivate”, a precizat Cerva.

În replică, senatorul Daniel Fenechiu (PNL) i-a atras atenţia senatoarei că parlamentarii pot depune amendamente şi pe procedura asumării răspunderii Guvernului în Parlament. Procedura asumării a angajării răspundării presupune posibilitatea oricărui parlamentar să formuleze amendamente şi să le trimită guvernului. Va exista o dezbatere pe angajare, există o procedură democratică, asta este. (..) Deci una peste alta, eu înţeleg că cîrcotiţi... Veniţi şi spuneţi: Nu vrem să reglementăm pensiile magistraţilor, noi, partidul nostru, grupul din care facem parte, ne dorim ca magistraţii să rămână cu o pensie mai mare ca salariul şi să sr pensioneze la 47 de ani. Spuneţi asta, ca să audă românii”, a spus Fenechiu.

Senatorul AUR Laurenţiu Plăeşu a declarat în plen că prin procedura de angajare a răspundării nu se pot face dezbateri. ”Prin urmare, noi, grupul parlamentar al Partidului Alianţa pentru Unirea Românilor, nu vom vota deloc”, a spus el.

