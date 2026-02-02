Senatul şi Camera Deputaţilor încep prima sesiune ordinară a anului

Senatul şi Camera Deputaţilor încep, luni, prima sesiune parlamentară ordinară a anului, informează AGERPRES.

Potrivit deciziilor publicate în Monitorul Oficial, cele două Camere au fost convocate de preşedintele Senatului şi, respectiv, de preşedintele Camerei Deputaţilor „în temeiul dispoziţiilor art. 66 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată", precum şi ale art. 83 alin. (1) din Regulamentul Senatului şi ale art. 34 lit. a) din Regulamentul Camerei Deputaţilor.

La Camera Deputaţilor, şedinţa Biroului permanent, în vechea componenţă, va avea loc luni, începând cu ora 13:30, iar de la ora 16:00 se va reuni plenul Camerei.

La Senat, plenul se va întruni tot de la ora 16:00, iar Biroul Permanent este programat de la ora 12:00.

Conform procedurilor parlamentare, în prima zi a sesiunii vor fi aleşi, în fiecare Cameră, membrii Birourilor permanente - vicepreşedinţii, secretarii şi chestorii Senatului, respectiv ai Camerei Deputaţilor.

Preşedinţii celor două Camere, Mircea Abrudean şi Sorin Grindeanu, au fost aleşi după constituirea Parlamentului pentru un mandat de patru ani.

Potrivit Regulamentelor Senatului şi Camerei Deputaţilor, alegerea membrilor Birourilor permanente se face la propunerea grupurilor parlamentare, în conformitate cu ponderea acestora şi cu negocierile liderilor de grup.

Listele candidaţilor propuşi sunt supuse în întregime votului Camerei Deputaţilor, respectiv Senatului, şi se aprobă cu votul deschis al majorităţii parlamentarilor prezenţi în fiecare Cameră.

Priorităţile coaliţiei în această sesiune parlamentară includ adoptarea pachetului privind reforma administraţiei publice locale şi centrale, măsurile de relansare economică şi legea bugetului de stat pe anul 2026.

Opoziţia a anunţat că pregăteşte moţiuni simple împotriva miniştrilor de Externe şi al Apărării, precum şi o moţiune de cenzură împotriva Guvernului, alături de mai multe iniţiative legislative privind reducerea cheltuielilor statului şi protejarea cetăţenilor.