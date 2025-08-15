Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Serbia - Protestatarii au devastat sediul partidului de guvernământ din Novi Sad

T.B.
Internaţional / 15 august, 09:20

Serbia - Protestatarii au devastat sediul partidului de guvernământ din Novi Sad

Protestatarii antiguvernamentali au devastat joi sediul Partidului Progresist Sârb (SNS) din oraşul Novi Sad, în nordul ţării, şi au avut ciocniri cu poliţia şi susţinătorii SNS în capitala Belgrad, la o zi după ce violenţele au provocat zeci de răniţi, relatează Reuters.

În Novi Sad, al doilea oraş ca mărime din Serbia, poliţia şi susţinătorii SNS loiali preşedintelui populist Aleksandar Vucic au fost absenţi când zeci de protestatari antiguvernamentali au spart geamurile sediului partidului, au aruncat mobilier şi alte obiecte ale SNS şi au stropit cu vopsea intrarea.

„S-a dus”, au scandat protestatarii în cor, referindu-se la guvernarea de 13 ani a lui Vucic.

Poliţia, echipată cu echipament anti-revoltă, a izolat mai multe străzi din centrul oraşului Novi Sad şi a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulţimea.

În Belgrad, sute de protestatari şi susţinători ai SNS au aruncat cu artificii şi petarde pe unul dintre bulevardele principale ale oraşului. Poliţia, echipată cu echipament anti-revoltă, i-a atacat pe manifestanţii antiguvernamentali şi a folosit gaze lacrimogene pentru a-i forţa să părăsească zona, a declarat un martor Reuters.

Ministrul de interne Ivica Dacic a acuzat protestatarii că au atacat poliţia în Novi Sad şi Belgrad, precum şi în oraşele Pancevo şi Sabac. Cel puţin cinci poliţişti au fost răniţi, a spus el. „Poliţia a fost nevoită să intervină pentru a preveni atacurile”, a declarat el într-o conferinţă de presă la Belgrad. „Îi îndemnăm pe toţi să elibereze străzile”, a transmis el.

Într-o transmisiune în direct, postul de televiziune N1 din Belgrad a arătat cel puţin cinci protestatari reţinuţi de poliţie.

Vucic a promis mai multe arestări. „Cred că este clar că nu doreau pace şi proteste paşnice. Vor fi mai multe arestări”, a declarat el într-o transmisiune în direct a postului privat Informer TV din Belgrad.

Partidul opoziţiei, Partidul Libertăţii şi Justiţiei, a declarat că Pedja Mitrovic, deputat al său, a fost rănit în timpul protestelor şi internat în spital. „Aceasta este semnătura acestui guvern şi a lui Aleksandar Vucic, aşa văd ei Serbia”, a declarat partidul într-un comunicat.

Protestele similare au avut loc în oraşe din toată ţara.

Joi dimineaţă, Dacic anunţase că 27 de poliţişti şi aproximativ 80 de civili au fost răniţi în confruntările de miercuri, iar 47 de persoane au fost reţinute.

Protestele zilnice din Serbia, declanşate de moartea a 16 persoane în urma prăbuşirii acoperişului unei gări renovate din Novi Sad, în noiembrie anul trecut, au zguduit popularitatea lui Vucic şi a SNS. Protestatarii dau vina pe corupţia partidului de guvernământ pentru dezastrul din gara de la Novi Sad şi cer alegeri anticipate în speranţa că Vucic şi partidul său vor fi înlăturaţi de la putere. Studenţii, grupurile de opoziţie şi organizaţiile de combatere a corupţiei l-au acuzat pe Vucic şi aliaţii săi de legături cu crima organizată, de folosirea violenţei împotriva rivalilor politici şi de suprimarea libertăţii presei, acuzaţii pe care aceştia le neagă.

