Serghei Lavrov: Rusia intră în discuţiile cu SUA cu o poziţie "clară şi uşor de înţeles"

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat joi seară, la sosirea sa în Anchorage, Alaska, că Rusia intră în discuţiile cu Statele Unite cu o poziţie "clară şi uşor de înţeles", informează vineri dpa.

Terenul pentru întâlnirea de vineri dintre preşedinţii Vladimir Putin şi Donald Trump a fost în mare parte pregătit în timpul vizitei la Moscova a emisarului american Steve Witkoff de săptămâna trecută, a mai declarat şeful diplomaţiei ruse, exprimându-şi speranţa să se continue ceea ce a calificat drept o "conversaţie utilă", conform sursei citate.

În declaraţii pentru postul de televiziune de stat Rusia-24, Lavrov a adăugat: "Ştim că avem argumente, o poziţie clară şi uşor de înţeles. Le vom prezenta."

Preşedintele american Donald Trump a declarat că va insista pentru o încetare a focului în Ucraina şi pentru încetarea războiului. Preşedintele rus Vladimir Putin, care a ordonat invadarea Ucrainei în februarie 2022, nu a dat până acum semne de retragere, transmite dpa.

Întâlnirea dintre cei doi lideri este programată să înceapă la ora 11:30 (19:30 GMT) la baza militară Elmendorf-Richardson, în apropiere de Anchorage, în statul american Alaska.

În punctul său cel mai apropiat, Alaska se află la doar câţiva kilometri de Rusia, peste Strâmtoarea Bering. SUA au cumpărat Alaska de la Imperiul Rus în 1867.