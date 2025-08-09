Serviciul de securitate al Ucrainei afirmă că a lovit un depozit de drone ruseşti

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunţat că a lovit un „centru logistic în care erau depozitate drone Shahed pregătite pentru utilizare, precum şi componente străine pentru acestea”, potrivit Sky News.
Depozitul vizat se afla în Republica Tatarstan, la est de Moscova.
Dronele Shahed, furnizate Rusiei de Iran, joacă un rol semnificativ în atacurile nocturne ale Moscovei asupra Ucrainei.
Acestea sunt cunoscute drept „drone sinucigaşe”, deoarece sunt trimise direct către ţinte, explodând la impact.
Conform unor rapoarte, drona a fost folosită pentru prima dată de gruparea Houthi, înainte de a fi utilizată de Rusia.
Costul acestor drone variază între 20.000 şi 50.000 de dolari, reprezentând o metodă relativ ieftină de atac.
Opinia Cititorului
(mesaj trimis de anonim în data de 09.08.2025, 16:39)
a inceput si in crimeea
(mesaj trimis de anonim în data de 09.08.2025, 16:41)
Palantir isi merita banii.
(mesaj trimis de anonim în data de 09.08.2025, 17:14)
Dronulete,rachetute,bun ptr. piar mediatic,
dar unde este Marele Contraatac cu toate super armele+banii,
a 32 tari NATO,ptrimit de actorasul planetar ??
sau furtul e chiar asa de mare in Ucraina foarte pregatita,
de aderare la UE,sau iar am fost pacaliti sa tot bagam,
banii in acest conflict si sa inghitim ordonante de austeritate degeaba.
(mesaj trimis de anonim în data de 09.08.2025, 17:52)
Rusii au cateva milioane de drone, e ca si cum Zelea a pierdut 100.00 de dolari din avevea lui, nu se simte absolut deloc