Serviciul de securitate al Ucrainei afirmă că a lovit un depozit de drone ruseşti

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunţat că a lovit un „centru logistic în care erau depozitate drone Shahed pregătite pentru utilizare, precum şi componente străine pentru acestea”, potrivit Sky News.

Depozitul vizat se afla în Republica Tatarstan, la est de Moscova.

Dronele Shahed, furnizate Rusiei de Iran, joacă un rol semnificativ în atacurile nocturne ale Moscovei asupra Ucrainei.

Acestea sunt cunoscute drept „drone sinucigaşe”, deoarece sunt trimise direct către ţinte, explodând la impact.

Conform unor rapoarte, drona a fost folosită pentru prima dată de gruparea Houthi, înainte de a fi utilizată de Rusia.

Costul acestor drone variază între 20.000 şi 50.000 de dolari, reprezentând o metodă relativ ieftină de atac.