Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Sesiune tensionată în Parlamentul European

George Marinescu
Ziarul BURSA #Politică / 19 ianuarie

Sesiune tensionată în Parlamentul European

English Version

Parlamentul European are, în aceste zile, una dintre cele mai tensionate şi încărcate sesiuni din ultimii ani, în care se intersectează o nouă moţiune de cenzură împotriva Comisiei Europene, controversatul acord UE-Mercosur, relaţia tot mai complicată cu Statele Unite, revendicările fostului preşedinte Donald Trump privind Groenlanda, sprijinul financiar masiv pentru Ucraina şi repoziţionarea strategică a Uniunii într-un context geopolitic tot mai instabil. Practic, prima sesiune plenară din acest an, desfăşurată la Strasbourg, aduce în prim-plan decizii cu impact major asupra direcţiei politice, economice şi de securitate a Uniunii Europene.

Un punct central îl reprezintă acordul UE-Mercosur, aflat din nou sub tirul criticilor politice şi juridice. Plenul Parlamentului European urmează să se pronunţe miercuri asupra a două propuneri formulate de eurodeputaţi care solicită Curţii de Justiţie a Uniunii Europene să emită avize privind compatibilitatea acestui acord cu tratatele UE. Dacă una dintre propuneri va fi aprobată, procedura va declanşa revizuiri juridice la nivelul CJUE înainte ca eurodeputaţii şi statele membre să poată avansa spre ratificare acordul, potrivit unui comunicat al Parlamentului European. Conform tratatelor UE, un stat membru, Parlamentul European, Consiliul sau Comisia pot solicita Curţii de Justiţie un aviz privind compatibilitatea unui acord preconizat cu tratatele, iar un aviz negativ ar bloca intrarea în vigoare a acordului, cu excepţia cazului în care acesta este modificat.

Pe acest fond de tensiune juridică şi politică, astăzi este programată în plenul de la Strasbourg dezbaterea unei noi moţiuni de cenzură împotriva Comisiei Europene, urmată de un vot prin apel nominal programat joi. Pentru a fi adoptată, moţiunea trebuie să întrunească o majoritate calificată extrem de dificil de atins: două treimi din voturile exprimate, reprezentând în acelaşi timp majoritatea membrilor Parlamentului European. Chiar dacă şansele de adoptare sunt reduse, simpla declanşare a procedurii amplifică presiunea politică asupra Comisiei şi accentuează fracturile interne din instituţiile europene.

Agenda sesiunii este dominată şi de dosarul Groenlandei, care reaprinde fricţiunile transatlantice. Marţi, 20 ianuarie, eurodeputaţii vor discuta în plen răspunsul Uniunii Europene la revendicările lui Donald Trump privind Groenlanda. Guvernele europene au respins ferm planurile Statelor Unite de a achiziţiona teritoriul, avertizând că o asemenea iniţiativă ar submina suveranitatea, coeziunea NATO şi securitatea transatlantică. Mai multe guverne ale UE, alături de Danemarca, au subliniat că deciziile privind statutul Groenlandei aparţin exclusiv Danemarcei şi Groenlandei, au reafirmat importanţa securităţii colective în regiunea arctică sub conducerea NATO şi au avertizat asupra riscurilor generate de acţiuni unilaterale care ar putea destabiliza relaţiile aliate şi echilibrul regional. Autorităţile din Danemarca şi Groenlanda au reiterat clar că Groenlanda nu este de vânzare, declarându-se, în schimb, deschise cooperării.

Dimensiunea financiară a sprijinului pentru Ucraina revine în prim-plan marţi, la prânz, când plenul Parlamentului European se va pronunţa asupra accelerării aprobării deciziei Consiliului privind cooperarea consolidată a 24 de state membre, cu excepţia Cehiei, Ungariei şi Slovaciei, pentru acordarea unui împrumut destinat Ucrainei, finanţat prin împrumuturi UE şi garantat de bugetul Uniunii. În cazul în care procedura accelerată va fi aprobată, votul final este programat pentru joi. Tot marţi, eurodeputaţii vor decide dacă accelerează şi propunerile legislative privind instituirea împrumutului de sprijin pentru Ucraina pentru anii 2026 şi 2027 şi modificarea Mecanismului pentru Ucraina, voturile pe fondul acestor propuneri urmând să aibă loc în luna februarie. Amintim că, luna trecută, la reuniunea de la Bruxelles, liderii europeni au reconfirmat solidaritatea UE cu Ucraina şi au convenit acordarea unui împrumut de 90 miliarde euro pentru perioada 2026-2027, finanţat prin împrumuturi UE, amânând totodată utilizarea activelor ruseşti îngheţate pentru despăgubiri.

Parlamentul European va evalua miercuri starea relaţiilor UE-SUA, solicitând o Uniune mai rezilientă şi mai capabilă să acţioneze strategic pe cont propriu. Într-un proiect de raport adoptat în decembrie 2025, Comisia pentru Afaceri Externe a subliniat că, într-o perioadă marcată de schimbări în politica externă a Statelor Unite, Uniunea Europeană trebuie să îşi consolideze autonomia strategică pentru a-şi asigura propria rezilienţă. Eurodeputaţii au evidenţiat rolul indispensabil al SUA în conducerea NATO şi în eforturile de securitate colectivă, îndemnând totodată administraţia americană să îşi consolideze sprijinul pentru Ucraina. În acelaşi timp, textul insistă asupra unei repartizări mai echitabile a sarcinilor de securitate şi asupra necesităţii ca Europa să îşi asume o responsabilitate mai mare pentru apărarea continentului.

Tot miercuri, plenul va dezbate cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi cu preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, rezultatele summitului UE din decembrie, în contextul ambiţiei declarate de a construi o Uniune mai puternică şi mai suverană, pe fondul intensificării tensiunilor geopolitice.

Pe lângă aceste dosare majore, agenda sesiunii din ianuarie include şi evaluarea situaţiilor din Venezuela şi Iran, marcarea celei de-a 40-a aniversări a aderării Spaniei şi Portugaliei la Uniunea Europeană, precum şi prezentarea priorităţilor noii preşedinţii cipriote a Consiliului UE de către preşedintele Nikos Christodoulides. Toate aceste teme conturează o sesiune parlamentară densă şi tensionată, în care Parlamentul European este chemat să răspundă simultan provocărilor interne, presiunilor externe şi nevoii tot mai acute de coerenţă strategică într-o lume aflată într-o accelerată reconfigurare geopolitică.

În acest context, pentru ca tensiunea să atingă cote maxime la Strasbourg, presa franceză anunţă că marţi este programat în faţa Parlamentului European un amplu miting de protest al fermierilor împotriva acordului comercial UE-Mercosur, eveniment ce va paraliza transportul în comun din localitate şi care va spori numărul forţelor de ordine prezente în stradă şi în faţa sediului instituţiei europene.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

19 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 19 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

19 ianuarie
Ediţia din 19.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

16 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0894
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3816
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4663
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8745
Gram de aur (XAU)Gram de aur648.8063

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
raobooks.com

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb