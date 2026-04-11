Sfânta Lumină va fi adusă astăzi de la Ierusalim

Sfânta Lumină de la Ierusalim este adusă în ţară sâmbătă şi oferită delegaţilor eparhiilor prezenţi la Aeroportul Otopeni, informează news.ro.

Patriarhia Română a anunţat recent că există toate premisele ca Sfânta Lumină să fie adusă ca în fiecare an, însă, ţinând cont de situaţia geopolitică actuală, marcată de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, aducerea acesteia poate fi afectată doar ”într-un caz de forţă majoră neprevăzută”. Într-o astfel de situaţie, Sfânta Lumină urma să fie oferită de la Catedrala Patriarhală, unde Sfânta Lumină adusă de la Ierusalim în anul 2025 a fost păstrată neîntrerupt aprinsă într-o candelă specială.

Sfânta Lumină ar urma să fie adusă de la Ierusalim sâmbătă, în jurul orei 18.30, pe Aeroportul Henri Coandă.

Sfânta Lumină va fi oferită delegaţilor eparhiilor Patriarhiei Române prezenţi la Aeroportul Internaţional Otopeni. Ulterior, prin intermediul protopopiatelor, centrele eparhiale vor distribui Sfânta Lumină către fiecare parohie din cadrul lor”.

În jurul orei 19.00, Sfânta Lumină va fi primită la Catedrala Patriarhală istorică ”Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.