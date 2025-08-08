Shelton l-a învins pe Khachanov şi a câştigat primul său titlu Masters 1000 la Canadian Open

Jucătorul american Ben Shelton, cap de serie numărul patru, a luptat din greu după ce a pierdut primul set şi a câştigat joi primul său titlu ATP Masters 1000 la Canadian Open din Toronto, învingându-l pe rusul Karen Khachanov, cap de serie numărul 11, cu 6-7(5), 6-4, 7-6(3).

Numărul şapte mondial a încheiat o săptămână impresionantă, în care i-a învins pe italianul Flavio Cobolli, cap de serie numărul 13, pe australianul Alex de Minaur, cap de serie numărul nouă, şi pe americanul Taylor Fritz, cap de serie numărul doi, în drumul său spre primul titlu Masters 1000 şi cea mai importantă coroană din cariera sa.

Jucătorul în vârstă de 22 de ani este cel mai tânăr american care câştigă un turneu Masters 1000 după fostul număr unu mondial Andy Roddick, la Miami, în 2004. Celelalte două titluri din palmaresul său au fost câştigate la Tokyo, în 2023, şi la Houston, în 2024.

„Este o senzaţie ireală”, a declarat Shelton. „A fost o săptămână lungă, drumul spre finală nu a fost uşor. Am jucat cel mai bun tenis al meu în momentele decisive. Am fost concentrat, perseverent şi rezistent. Toate calităţile pe care îmi place să le văd la mine.”

Datorită triumfului său, Shelton va urca pe locul şase în clasamentul mondial, cea mai bună poziţie din cariera sa.