Sicriul fostului preşedinte - dus spre locul de veci pe un afet de tun

Cortegiul funerar cu sicriul fostului preşedinte Ion Iliescu a ajuns la Cimitirul Militar Ghencea III, unde cel care a condus România între anii 1990 - 1992, 1992 - 1996 şi 2000 - 2004 este înmormântat cu onoruri militare, potrivit Agerpres, de la care precizăm următoarele.

Convoiul funerar s-a deplasat spre cimitir pe traseul Bulevardul Gheorghe Marinescu - Bulevardul Eroii Sanitari - Bulevardul Eroilor - Strada Bagdasar - Şoseaua Panduri - Bulevardul Geniului - Strada Răzoare - Drumul Sării - Bulevardul Ghencea - Prelungirea Ghencea - Drumul Cooperativei - Cimitirul Ghencea III, unde se aflau deja câteva zeci de persoane.

La intrarea în cimitir, sicriul a fost amplasat pe un afet de tun şi i-a fost prezentat onorul.

Militarii Regimentului 30 Gardă "Mihai Viteazul" au însoţit sicriul, timp în care Muzica Militară a intonat Marşul funebru.

Înmormântarea va avea loc doar în prezenţa familiei şi a apropiaţilor.

Joi a fost declarată zi de doliu naţional, iar drapelele României au fost arborate în bernă.

