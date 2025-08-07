Sicriul fostului preşedinte Ion Iliescu a părăsit Palatul Cotroceni

Sicriul cu trupul neînsufleţit al fostului preşedinte Ion Iliescu a fost ridicat, joi dimineaţa, de pe catafalc şi purtat spre ieşirea oficială din Palatul Cotroceni, conform Agerpres.

Din Sala Unirii, sicriul a fost purtat prin Galeria Basarabilor, Holul de Onoare şi Copertină, unde sunt prezente Şiruri de Onoare alcătuite din militari ai Forţelor Armate, precum şi Muzica Militară, transmite sursa.

Un sunet de trompet a anunţat prezentarea onorului fostului preşedinte al României.

În sunetul clopotului de la Biserica Cotroceni, cortegiul funerar s-a deplasat spre lăcaşul de cult, conform Agerpres.

Aici, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, Preasfinţitul Timotei Prahoveanul, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru săvârşirea tuturor ceremoniilor liturgice de la catafalcul fostului şef de stat, va săvârşi slujba de înmormântare. Înaltul ierarh va fi însoţit de un sobor de preoţi şi diaconi. Membri ai Grupului psaltic "Tronos" al Catedralei Patriarhale vor oferi răspunsurile liturgice.