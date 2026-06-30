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Siegfried Mureşan: ”Mă aştept ca Parlamentul să fie convocat în iulie”

S.B.
Politică / 30 iunie, 15:57

Siegfried Mureşan: ”Mă aştept ca Parlamentul să fie convocat în iulie”

Vicepreşedintele liberal Siegfried Mureşan, propus de PNL, USR şi UDMR pentru funcţia de prim-ministru, a declarat marţi că se aşteaptă ca Parlamentul să fie convocat în a doua parte a lunii iulie şi atunci va fi o oportunitate pentru învestirea noului Guvern, informează Agerpres.

'Astăzi este ultima zi a sesiunii parlamentare. Astăzi parlamentarii mai sunt la lucru, de mâine nu. Nu i-a convocat nimeni în sesiune extraordinară. Nu este nicio desemnare a unui prim-ministru. Ca atare, în momentul de faţă, nu există un plan pentru o învestire imediată a Guvernului. Vestea bună este că Ilie Bolojan continuă să fie prim-ministrul Guvernului României, chiar dacă cu puteri limitate, specifice unui Guvern interimar şi mă aştept ca, în următoarele săptămâni, Guvernul condus de Ilie Bolojan să se concentreze pe măsurile de reformă pe care trebuie să le mai implementăm pentru a finaliza Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, PNRR-ul, din care, până la finalul lunii august, trebuie să mai absorbim aproximativ 7 miliarde de euro', a precizat Siegfried Mureşan.

În sesiunea extraordinară, în opinia sa, dacă la acel moment s-a generat o majoritate parlamentară, poate fi învestit noul Guvern.

'Având în vedere că un Guvern demis nu poate da ordonanţe de urgenţă, va fi nevoie de convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului. Mă aştept ca, în următoarele săptămâni, Parlamentul să fie convocat, probabil în a doua parte a lunii iulie, pentru o sesiune extraordinară, pentru a mai adopta câteva legi necesare atragerii celor 7 miliarde de euro din PNRR, fiindcă termenul limită pentru adoptarea acestor legi este 31 august. Şi când parlamentarii vor reveni în această sesiune extraordinară, va fi o nouă oportunitate pentru a vedea dacă s-a schimbat ceva şi dacă se poate genera o majoritate parlamentară pentru învestirea unui Guvern', a explicat Siegfried Mureşan.

Liderul liberal a vorbit şi despre incompatibilitatea dintre PSD şi PNL.

'Incompatibilitatea dintre PSD şi PNL e dată de faptul că ei acum se gândesc doar cum să ajungă mai rapid la guvernare şi noi ne gândim cum să instalăm un Guvern care să facă lucrurile de care România are nevoie. Noi mai ştim că nu avem încredere în ei şi că nu vrem să guvernăm împreună cu ei, ca atare fie guvernează ei, fie guvernăm noi', a spus Siegfried Mureşan.

Conform acestuia, atitudinea lui Sorin Grindeanu 'este specifică unei preşedinte de partid care are 51% din Parlament, ori domnul Grindeanu nu are 51% din Parlament'.

'Ştim că nu dorim să-l punem pe premierul OUG 13 la Palatul Victoria', a subliniat Siegfried Mureşan.

Acesta a mai spus şi că PSD este partidul care de 35 de ani ţine România pe loc.

Siegfried Mureşan a reiterat că la acest moment sunt două variante ipotetice: Guvern minoritar PSD cu Grindeanu premier şi Guvern minoritar PNL, UDMR, USR.

'AUR doreşte ca fără AUR să nu se poată. AUR este un partid de aproximativ 20% în Parlamentul României şi răspunsul este următorul: evident se poate fără AUR!', a punctat Siegfried Mureşan, întrebat dacă se poate guverna fără AUR.

În acelaşi timp, Siegfried Mureşan nu agreează varianta rotaţiei premierului: 'Faţă de această rotaţie nu am avut niciodată o simpatie'. Şi a adăugat că mandatul de patru ani oferă stabilitate şi predictibilitate.

Întrebat dacă relaţia dintre PNL şi preşedintele Nicuşor Dan poate fi refăcută, Siegfried Mureşan a răspuns că da.

'Cred că ar fi bine pentru România ca relaţia dintre preşedintele României şi partide să fie una de încredere şi de bună colaborare', a evidenţiat liberalul.

Dacă va fi desemnat în funcţia de premier de către preşedinte, Mureşan consideră că va reuşi să constituie o majoritate parlamentară.

'Dacă voi fi desemnat, voi lua acest mandat cu maximă seriozitate şi responsabilitate. Cred că voi reuşi să constitui o majoritate parlamentară fără a discuta cu extremiştii. Categoric fără AUR! Nu mă veţi vedea în sediul de partid AUR, făcând penibilităţile pe care le-au făcut alţii. România are nevoie de un Guvern cu o majoritate serioasă, transparentă', a mai declarat europarlamentarul Siegfried Mureşan.

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